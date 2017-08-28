Модернизацию основной базы ЧФ в Севастополе планируют начать в 2019 году

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Модернизацию основной базы Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе планируется начать в 2019 году, сообщает Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, первый заместитель министра Руслан Цаликов проверил ход работ по возведению и модернизации объектов военной и социальной инфраструктуры в Южном военном округе. Так, в акватории Цемесской бухты ЧФ завершается строительство не имеющего аналогов в России современнейшего геопорта. Этот объект по протяженности и глубине входит в первую пятёрку самых масштабных гидротехнических сооружений в мире. Цаликов высоко оценил готовность геопорта и распорядился ускорить строительство, чтобы досрочно сдать все объекты, запланированные к введению в эксплуатацию к 2020 году.

"Руслан Цаликов также отметил, что по окончании работ в Новороссийске военные строители должны перейти к модернизации основной базы Черноморского флота в Севастополе — она тоже требует обновления. К этим работам планируется приступить в 2019 году", — говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве рассказали, что уже через несколько месяцев в Анапе сдадут в эксплуатацию военный госпиталь. Завершены все монтажные и пусконаладочные работы, идет поставка и установка современного медицинского оборудования. В госпитале планируется разместить пять стационарных отделений, приемное с амбулаторией и лабораторно-диагностическое.

В Северной Осетии Цаликов посетил Моздок, где побывал на аэродроме, возможности которого значительно увеличатся после реконструкции. В городе завершается строительство нового жилого микрорайона для военнослужащих. Первый заместитель министра обороны также посетил современный комплексный арсенал хранения ракет и боеприпасов, проверил ход обустройства объектов 58-й общевойсковой армии, а также распорядился начать работы по строительству военного госпиталя, заключили в Минобороны.