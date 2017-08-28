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Безопасность

Поезд-призрак особого назначения. Чем опасен ракетный комплекс "Баргузин"

11:5128.08.2017
(обновлено: 12:08 28.08.2017)
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© Фото : ОАО "РЖД"Боевой железнодорожный ракетный комплексБоевой железнодорожный ракетный комплекс
© Фото : ОАО "РЖД"

МОСКВА. 28 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Тридцать лет назад в Советском Союзе завершилась программа испытаний уникального стратегического оружия — боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) РТ-23 УТТХ "Молодец", известного на Западе под именем "Скальпель". Этот поезд, способный обрушить на вероятного противника три межконтинентальные баллистические ракеты, "наградил" руководителей западных разведок неутихающей головной болью. Учитывая огромную протяженность железных дорог СССР и количество курсирующих по ним составов, обнаружить среди них замаскированную под обычный вагон пусковую установку было невозможно. 

Боевой ракетный железнодорожный комплекс
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
Военный эксперт: разведка противника не сможет распознать БЖРК "Баргузин"
К моменту распада СССР у нашей страны имелось три ракетные дивизии — 12 поездов с 36 пусковыми установками. Однако в 1993 году Россия согласилась подписать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-II, предусматривавший утилизацию всех ракет РТ-23. В период с 2003 по 2007 год все "Молодцы" были утилизированы, кроме двух, оставленных в качестве музейных экспонатов. Тогда казалось, что в них нет надобности. О БЖРК вновь вспомнили в 2010 году, когда отношения России и Запада стали резко ухудшаться. В декабре 2013 года в прессе появилась информация о возрождении в России этих комплексов на новой технологической основе. А в июле 2017 года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия готова к созданию новых БЖРК по проекту "Баргузин".

Состав с "сюрпризом"

БЖРК представляет собой стратегический ракетный комплекс подвижного железнодорожного базирования, внешне неотличимый от обычного товарняка. В его вагонах установлены полностью снаряженные МБР, командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав — офицеры-ракетчики. В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. Если же "сверху" поступает приказ о боевом применении, поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. Еще пара минут — и в сторону агрессора минометным стартом вылетают три ракеты, суммарно несущие 30 боевых блоков индивидуального наведения мощностью 550 килотонн каждый.

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство. Илья Питалев
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Путин: РВСН планомерно переходят на комплексы "Ярс"
В СССР разработкой БЖРК занималось КБ "Южное". Главными конструкторами стали академики Владимир и Алексей Уткины. Задача перед братьями стояла нетривиальная: "впихнуть" ракету с пусковой установкой общим весом более 150 тонн в обычный железнодорожный вагон. При этом БЖРК был должен разгоняться по рельсам до 120 километров в час. Решить этот вопрос удалось, создав для комплекса усиленные вагонные тележки и специальные разгрузочные устройства, перераспределявшие часть веса на соседние вагоны. БЖРК получил возможность двигаться по путям без риска их "сломать". В конечном счете "Молодец" выглядел как обычный состав из рефрижераторных, почтово-багажных и пассажирских вагонов. Четырнадцать вагонов имели по восемь колесных пар, а три — по четыре. Благодаря всем необходимым запасам БЖРК мог работать в автономном режиме до 28 суток.

Летные испытания ракет комплекса производились в 1985-1987 годах на космодроме Плесецк, всего было произведено 32 пуска и 18 выходов БЖРК на железные дороги страны. В рамках опытной эксплуатации они прошли более 400 тысяч километров по всем климатическим зонам страны — от тундры до пустынь. Все это время существование комплексов оставалось тайной для западных разведок. БЖРК были замаскированы на совесть. Единственным демаскирующим фактором была необычная конфигурация поезда — его тянули сразу три тепловоза. Тем не менее бывали случаи, когда даже опытные железнодорожники в упор не могли понять, что с этим составом "не так".
Официально на вооружение "Молодца" приняли в 1989 году. К тому времени уже было развернуто пять ракетных полков — четыре в Костромской области и один в Пермской.

Ракетный комплекс Ярс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Ярсово" поле: зачем РВСН развернет на позициях десять ракетных полков
В 2000-х годах БЖРК, согласно международным договоренностям, начали утилизировать. Командование РВСН решило сделать ставку на подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Тополь-М" как основу мобильной компоненты сил ядерного сдерживания. Однако со временем стало ясно, что ПГРК хоть и сложно отследить, но все же легче, чем БЖРК, которые могут "затеряться в толпе". И в 2012 году в Московском институте теплотехники (МИТ) начались работы над новым поездом стратегического назначения.

Гарантированный ответ

Информации о перспективном БЖРК в открытых источниках немного, но известно, что один состав будет нести уже шесть межконтинентальных баллистических ракет — скорее всего, трехступенчатых твердотопливных РС-24 "Ярс", также разработанных специалистами МИТ. Одна такая МБР способна забросить от трех до шести боевых блоков мощностью около 300 килотонн каждый на дистанцию 12 тысяч километров. Поменьше, чем у РТ-23 УТТХ, однако "Ярс" и весит вдвое меньше, что упрощает его монтаж и транспортировку в стандартном вагоне. Кроме того, для тяги будет использоваться лишь один локомотив, что делает эксплуатацию комплекса более легкой и лучше его маскирует. Предполагается, что новый БЖРК сможет перемещаться по всей стране, преодолевая тысячу километров в сутки.

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© Министерство обороны РФ
Загрузка баллистических ракет РС-24 "Ярс" в пусковую установку. Кадры Минобороны

В ноябре 2016 года на космодроме Плесецк состоялись успешные бросковые испытания модификации ракеты специально для БЖРК. Известно, что один "Баргузин" будет приравниваться к ракетному полку, а в состав ракетной дивизии РВСН должны входить пять ракетных полков — 30 пусковых установок. Вероятнее всего, работы над БЖРК получат финансирование в рамках Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы и могут встать на боевое дежурство уже в 2020-2021 годах.

Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Доля новейшего оружия в РВСН к концу года достигнет 66%
"В условиях развертывания США новых средств высокоточного оружия, в том числе и на территории Америки, наличие у нас БЖРК станет козырем, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Эти комплексы создают фактор неопределенности. БЖРК наряду с мобильными ПГРК — ответ на американскую концепцию глобального обезоруживающего удара неядерными средствами, главным образом крылатыми ракетами. Эта доктрина подразумевает уничтожение военно-политического руководства страны, пунктов управления войсками, шахтных пусковых установок одним мощным ударом. Но если у противника нет точных координат всех пусковых установок, эта концепция уже не работает".

Более того, даже полностью уничтожив нашу "ядерную триаду" массированным ракетным ударом, вероятный противник не сможет лишить РВСН возможности нанесения ответного удара. Многие километры железнодорожных путей в России проходят через скальные тоннели, которые можно использовать как укрытие для БЖРК. И нет никакой гарантии, что, когда отгремят взрывы, один единственный поезд-призрак не отстреляет по агрессору весь боекомплект откуда-нибудь из Уральских гор.

© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНБоевой ракетный железнодорожный комплекс
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
Боевой ракетный железнодорожный комплекс
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Безопасность
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