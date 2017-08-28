Корабли Каспийской флотилии возвращаются с учений в пункты базирования

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экипажи десяти надводных кораблей и катеров Каспийской флотилии возвращаются в пункты базирования после участия в зачетных тактических учениях, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"В течение пяти суток экипажи кораблей прошли порядка 3000 морских миль (более 5000 километров) и выполнили более 50 различных боевых упражнений со стрельбой по морским, береговым, воздушным целям и задач по противоподводно-диверсионному обеспечению", — сказал Астафьев.

Моряки также провели ряд учений разной направленности. Прошли тренировки по противовоздушной обороне, поиску и уничтожению мин и так далее. Корабли выполнили различные маневры, отработали организацию взаимосвязи между судами, заключил он.