Российские и египетские десантники проведут совместные учения в России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Совместные тактические учения российских и египетских десантников впервые пройдут в России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"В сентябре 2017 года в Российской Федерации пройдет совместное российско-египетское тактическое учение "Защитники дружбы – 2017. В тактическом учении примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани. Учения будут проходить в одном из районов Краснодарского края в горной местности с сухим субтропическим климатом.