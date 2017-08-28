ФСВТС имеет около десяти заявок на поставку комплексов С-400

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России имеет около десяти заявок на поставку систем ПВО С-400 "Триумф", заявил директор ведомства Дмитрий Шугаев.

"Мы наблюдаем большой спрос и на системы ПВО: только на С-400 "Триумф" обрабатывается порядка десяти заявок", — рассказал Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, около 50% поставок составляют самолеты и вертолеты. Шугаев отметил, что в этом году в ведомстве надеются увидеть рост объемов поставок сухопутной техники, доля которой в общем объеме экспорта может превысить 30%.