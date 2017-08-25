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Безопасность

Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31

20:4525.08.2017
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© РИА Новости / СкрынниковПерейти в фотобанкСверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31
© РИА Новости / Скрынников
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МОСКВА. 25 авг — РИА Новости. Андрей Станавов. Дальние истребители-перехватчики МиГ-31БМ сбили самолеты условного противника в небе над Камчаткой, сообщил в пятницу представитель Восточного военного округа Владимир Матвеев. МиГ-31 славится в первую очередь тем, что способен разгоняться до невероятной скорости в 3000 километров в час и работать на высотах более 20 километров. За это на Западе самолет прозвали Foxhound — "Лисья гончая". Эти машины уникальны по всем  параметрам и до сих пор не имеют конкурентов в мире.  Именно им предстоит прикрывать воздушные границы России в ближайшие десять лет вплоть до самого списания, после чего на смену "лисьим гончим" придет  еще более совершенный перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41, который научат уничтожать цели уже за пределами атмосферы, в космическом пространстве.

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе

Хозяева неба

Вопрос возобновления производства МиГ-31 или разработки нового высотного перехватчика ему на смену назревал давно и настолько перезрел, что в 2013 году в Госдуме по этой теме даже прошли слушания. Они стали первыми в истории нижней палаты парламента, посвященными судьбе конкретного образца оружия. Парламентарии призвали правительство возобновить производство МиГ-31 и продлить ресурс уже летающих машин. Депутаты тогда много говорили о расширении НАТО на Восток, развитии системы ПРО США и неких планах Запада "по масштабной милитаризации космического пространства".  В данной непростой ситуации, по их мнению, только МиГ-31 будет способен закрыть российские воздушные границы на надежный замок.

Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Суета у границ: ВКС шесть раз поднимались на перехват "чужих" самолетов
МиГ-31 действительно очень интересный самолет, хоть и разрабатывался в начале 70-х. Его характерный стремительный силуэт легко узнать по рубленым законцовкам крыла, строгим очертаниям планера, огромным соплам и скошенным обечайкам воздухозаборников двигателей Д-30Ф-6. Благодаря своей чудовищной суммарной тяге эти моторы разгоняют 40-тонную машину до скоростей, близких к гиперзвуковым. Из вооружения — шестиствольная 23-миллиметровая пушка и шесть точек подвески разнообразных ракет "воздух-воздух". Максимальная боевая нагрузка — девять тонн.

Модернизированные МиГ-31БМ видят цели на расстоянии 320 километров и "достают" их ракетным оружием на дальности 280 километров. Четыре перехватчика в группе могут взять под контроль воздушное пространство протяженностью до 1200 километров по фронту. Самолет может перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также низко летящие орбитальные спутники. Производство МиГ-31 прекращено в 1994 году, всего у России на вооружении и хранении находится более 250 самолетов разных версий.

Однако, несмотря на аргументы депутатов, главком ВВС Виктор Бондарев идею о возобновлении производства перехватчиков отверг, заявив, что лучше вложить деньги в новый проект, чем реабилитировать хоть и хороший, но старый. При этом стоимость перезапуска изготовления МиГ-31 он оценил в 50 миллиардов рублей. В итоге остановились на том, чтобы модернизировать имеющиеся самолеты до версии "БМ" и искать новые решения. Именно тогда впервые заговорили о возможном преемнике МиГ-31 — перспективном авиационном комплексе дальнего перехвата ПАК ДП.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИстребитель МиГ-31 совершает взлет во время летно-тактических учений истребительной авиации Восточного военного округа на аэродроме "Центральная Угловая" в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Истребитель МиГ-31 совершает взлет во время летно-тактических учений истребительной авиации Восточного военного округа на аэродроме "Центральная Угловая" в Приморском крае

Задевая космос

Как ранее сообщалось, ПАК ДП будет называться МиГ-41 и разрабатывается на базе МиГ-31 в ОКБ им. Микояна совместно с Нижегородским КБ авиазавода "Сокол" с 2013 года. При этом самолет не станет продуктом глубокой модернизации МиГ-31, а будет представлять собой вполне самостоятельную абсолютно новую машину. Первые поставки в Воздушно-космические силы могут начаться уже в середине 2020-х годов в случае появления заказов от Минобороны. ПАК ДП будет гиперзвуковым сам (заявленная скорость — 4500 км/ч) и сможет нести гиперзвуковые ракеты.  Создатели планируют "заточить" его под работу в арктической зоне и со временем, возможно, "переквалифицировать" в беспилотник.

МиГ-31. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Норвегии прокомментировали перехват своего самолета российским МиГ-31
Как ранее заявил в эфире телеканала "Звезда" генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко, самолет будет обладать уникальными боевыми возможностями, в частности, будет невидим для радаров противника и даже сможет работать в космическом пространстве.  Что именно под этим подразумевается он, к сожалению, не уточнил. Известно лишь, что выводить на околоземную орбиту малые спутники некоторые версии МиГ-31 могут уже сегодня.

Главные качества для высотного перехватчика — это скорость и дальность действия, а не маневренность, отмечает заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой России Анатолий Квочур. По его словам, перспективные "высотники" вполне могут быть использованы и для мирных целей, таких, к примеру, как борьба с космическим мусором на низких орбитах.

"Эти самолеты предназначены не для маневрирования вокруг хвоста. Они нужны для придания огромных энергий объектам, которые на себе несут. В этом их фишка. Важны дальнобойность, досягаемость больших высот. Вокруг планеты вращаются сотни различных спутников, некоторые из них уже не управляются и считаются космическим мусором. В частности, такой самолет может быть использован для сборки и уничтожения космического мусора", — сказал Анатолий Квочур РИА Новости.

Стоит также отметить, что, кроме ликвидации самолетов-разведчиков и бомбардировщиков противника, важными задачами дальних высотных перехватчиков остаются поиск и уничтожение баллистических и крылатых ракет в системе ПВО-ПРО. Свою эффективность в этом они уже доказали. Летом "МиГ-31" успешно сбил ракету, летевшую на высоте 12 километров со скоростью, в три раза превышающую скорость звука.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвиаполк в Приморье получил три модернизированных самолета МиГ-31 БМ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Авиаполк в Приморье получил три модернизированных самолета МиГ-31 БМ

 

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