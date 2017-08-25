Россия завершила поставку Пакистану четырех боевых вертолетов Ми-35

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Россия завершила выполнение контракта на поставку Пакистану четырёх боевых вертолётов Ми-35, заявил РИА Новости в пятницу в ходе форума "Армия-2017" официальный представитель Организации по продвижению оборонной продукции Пакистана (Defence export promotion organisation of Pakistan) бригадный генерал Вахид Мумтаз.

Контракт на поставку четырёх вертолетов Ми-35 был подписан в 2015 году.

"Контракт был подписан, мы получили все четыре машины и сейчас мы получаем новое оборудование", — сказал Мумтаз, отвечая на вопрос журналиста.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время пакистанские лётчики знакомятся с российской техникой, по итогам эксплуатации может быть принято решение не только о закупках российских вертолетов, но и всего спектра военной техники: бронетанковой, авиационной и военно-морской.