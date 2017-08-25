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Безопасность

В Генштабе рассказали о высокой эффективности испытанного в САР вооружения

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017" (137)
15:5125.08.2017
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Более 200 образцов вооружения, испытанного в Сирии, показали высокую эффективность и доказали способность к выполнению поставленных задач, сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

Игорь Макушев во время круглого стола, посвященного опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017
© Фото : ДИМК МО РФ/Вадим Гришанкин
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"За время проведения специальной операции апробировано более 200 образцов вооружения, которые показали высокую эффективность по результатам боевого применения и доказали способность к выполнению поставленных задач", — сказал Макушев на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

По его словам, проверка вооружения и военной техники в боевых условиях осуществляется на регулярной основе.

"Особое внимание при этом уделяется новым образцам вооружения, в том числе находящимся на стадии государственных испытаний, с целью своевременного выявления и оперативного устранения возможных производственных и конструктивных недостатков", — подчеркнул генерал.

Военнослужащий РФ в исторической части Пальмиры
© РИА Новости / Максим Блинов
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По его словам, все испытанные образцы вооружения соответствуют заявленным характеристикам.

"Выявленные недостатки и отдельные неисправности не повлияли на выполнение боевых задач. В тоже время по каждому проблемному вопросу проведен самый тщательный анализ, в том числе с привлечением представителей оборонно-промышленного комплекса, и выработаны исчерпывающие меры по устранению причин нештатной работы вооружения и военной техники", — сообщил Макушев.

Трофейное оружие сирийских боевиков на форуме "Армия-2017"
© Sputnik / Дмитрий ШорковВыставка трофейного оружия, которое использовалось международными террористическими группировками на территории Сирии, была организована в рамках форума "Армия-2017" в парке "Патриот".Оружие сирийских боевиков на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Выставка трофейного оружия, которое использовалось международными террористическими группировками на территории Сирии, была организована в рамках форума "Армия-2017" в парке "Патриот".
© Sputnik / Дмитрий ШорковСреди представленных на выставке образцов есть оружие как заводского, так и кустарного производства. На фото: 82-мм миномет боевиков ИГ*.82-мм миномет (ДАИШ) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Среди представленных на выставке образцов есть оружие как заводского, так и кустарного производства. На фото: 82-мм миномет боевиков ИГ*.
© Sputnik / Дмитрий ШорковВыставка будет открыта для свободного посещения с 25 по 27 августа. На фото: 120-мм безоткатное орудие боевиков ИГ*.120-мм безоткатное орудие (ДАИШ) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Выставка будет открыта для свободного посещения с 25 по 27 августа. На фото: 120-мм безоткатное орудие боевиков ИГ*.
© Sputnik / Дмитрий Шорков120-мм миномет боевиков ИГ*.120-мм миномет (ДАИШ) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
120-мм миномет боевиков ИГ*.
© Sputnik / Дмитрий Шорков218-мм миномет кустарного производства боевиков ИГ*.218-мм миномет кустарного производства боевиков ДАИШ на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
218-мм миномет кустарного производства боевиков ИГ*.
© Sputnik / Дмитрий Шорков305-мм гладкоствольное орудие, которое использовалось боевиками ИГ*.305-мм гладкоствольное орудие (ДАИШ) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
305-мм гладкоствольное орудие, которое использовалось боевиками ИГ*.
© Sputnik / Дмитрий ШорковПомимо оружия боевиков, на выставке можно увидеть и образцы вооружения, которые использует сирийская армия. На фото: 23-мм зенитная установка ЗУ-23-2.23-мм зенитная установка ЗУ-23-2 Сирийской армии на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Помимо оружия боевиков, на выставке можно увидеть и образцы вооружения, которые использует сирийская армия. На фото: 23-мм зенитная установка ЗУ-23-2.
© Sputnik / Дмитрий ШорковОружие сирийских боевиков.Оружие сирийских боевиков на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Оружие сирийских боевиков.
© Sputnik / Дмитрий ШорковДевяти миллиметровый пистолет Colt M1911, произведенный в США.9-мм пистолет Colt M1911 (США) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Девяти миллиметровый пистолет Colt M1911, произведенный в США.
© Sputnik / Дмитрий ШорковОружие сирийских боевиков.Оружие сирийских боевиков на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Оружие сирийских боевиков.
© Sputnik / Дмитрий ШорковОружие сирийских боевиков.Оружие сирийских боевиков на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Оружие сирийских боевиков.
© Sputnik / Дмитрий ШорковБМП-1 cирийской армии.БМП-1 cирийской армии на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
БМП-1 cирийской армии.
© Sputnik / Дмитрий ШорковКустарная артиллерия боевиков ИГ*. Среди таких видов оружия было обнаружено много кустарных минометов и самодельных устройств для стрельбы газовыми баллонами и реактивными боеприпасами.Кустарная артиллерия ДАИШ на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Кустарная артиллерия боевиков ИГ*. Среди таких видов оружия было обнаружено много кустарных минометов и самодельных устройств для стрельбы газовыми баллонами и реактивными боеприпасами.
© Sputnik / Дмитрий ШорковАвтомат АМD 65, произведенный в Венгрии.Автомат АМD 65 (Венгрия) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Автомат АМD 65, произведенный в Венгрии.
© Sputnik / Дмитрий ШорковАвтомат Туре 56, произведенный в Китае.Автомат Туре 56 (Китай) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Автомат Туре 56, произведенный в Китае.
© Sputnik / Дмитрий ШорковМиномет сирийских боевиков.Миномет сирийских боевиков на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Миномет сирийских боевиков.
© Sputnik / Дмитрий ШорковКустарная установка для метания химических зарядов.Кустарная установка для метания химических зарядов (ДАИШ) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Кустарная установка для метания химических зарядов.
© Sputnik / Дмитрий ШорковМинометы боевиков ИГ*.Минометы боевиков ДАИШ на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Минометы боевиков ИГ*.
© Sputnik / Дмитрий ШорковОбломки винтовки М16А4, произведенной в США.Обломки винтовки М16А4 (США) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Обломки винтовки М16А4, произведенной в США.
© Sputnik / Дмитрий ШорковАвстрийский пистолет Glock.Пистолет Glock (Австрия) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Австрийский пистолет Glock.
© Sputnik / Дмитрий ШорковПомповое ружье Ремингтон, произведено в США.Помповое ружье Ремингтон (США) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Помповое ружье Ремингтон, произведено в США.
© Sputnik / Дмитрий ШорковПТУР Фагот сирийской армии.ПТУР Фагот сирийской армии на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
ПТУР Фагот сирийской армии.
© Sputnik / Дмитрий ШорковПулемет М80, произведенный в Чехии.Пулемет М80 (Чехия) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Пулемет М80, произведенный в Чехии.
© Sputnik / Дмитрий ШорковПулемет ПК, произведенный в Болгарии.Пулемет ПК (Болгария) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Пулемет ПК, произведенный в Болгарии.
© Sputnik / Дмитрий ШорковСнаряжение шахидов-смертников на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" на полигоне "Алабино".Снаряжение шахидов-смертников на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Снаряжение шахидов-смертников на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" на полигоне "Алабино".
© Sputnik / Дмитрий ШорковСпаренный 305-мм миномет курстарного производства (под кустарные мины из газовых баллонов).Спаренный 305-мм миномет (кустарный,под кустарные мины из газовых баллонов) на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Спаренный 305-мм миномет курстарного производства (под кустарные мины из газовых баллонов).
© Sputnik / Дмитрий ШорковТанк-55 сирийской армии.Танк-55 сирийской армии на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Танк-55 сирийской армии.
© Sputnik / Дмитрий ШорковОружие сирийских боевиков на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" на полигоне "Алабино".Оружие сирийских боевиков на Международном военно-техническом форуме Армия-2017 на полигоне Алабино
© Sputnik / Дмитрий Шорков
Оружие сирийских боевиков на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" на полигоне "Алабино".
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