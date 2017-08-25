США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

На "Армии-2017" представили разработанный в Чечне багги для военных

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017" (120)
13:1825.08.2017
(обновлено: 13:19 25.08.2017)
01270
© Фото предоставлено пресс-службой Российского университета спецназаЧеченский багги для военных Чаборз М-6 представили на форуме Армия-2017Чеченский багги для военных Чаборз М-6 представили на форуме Армия-2017
© Фото предоставлено пресс-службой Российского университета спецназа

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Шестиместный багги для спецслужб "Чаборз М-6", разработанный с учетом возможности транспортировки на вертолете Ми-8, впервые представили на форуме "Армия-2017", сообщил РИА Новости руководитель проекта "Чаборз" Эдуард Мымрин.

© Фото предоставлено пресс-службой Российского университета спецназаЧеченский багги для военных Чаборз М-6 представили на форуме Армия-2017
© Фото предоставлено пресс-службой Российского университета спецназа
Чеченский багги для военных Чаборз М-6 представили на форуме Армия-2017

Посетители на открытии международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пятнистая "Армата" и бронетачанка. Чем запомнился первый день "Армии-2017"
Ранее в Чечне уже представили трехместную модель "Чаборз М-3". Название багги "Чаборз" в переводе с чеченского означает "медведь и волк".

"Да, представляем впервые. Мы специально торопились, чтобы к "Армии" успеть", — сказал Мымрин.

На представленной на форуме машине в качестве концепта создатели разместили три макета пулеметов Калашникова ПКМ и один крупнокалиберный пулемет "Утес". Как трехместную, так и шестиместную машины можно будет перевозить на вертолете Ми-8.

"Обе машины аэромобильные, это изначально заложено в конструкцию, то есть М-3 можно перемещать и внутри вертолета Ми-8, либо она может работать на внешней подвеске, то есть троса цепляются к вертолету, и она перевозится. М-6 также свободно будет работать на внешней подвеске у Ми-8", — объяснил руководитель проекта.

Машины отличает многофункциональность и возможность быстрой адаптации навесного оборудования под конкретные задачи. "Машина утром может съездить привезти груз, подвезти, предположим, снаряды, потом с передовой вывезти раненых и вечером выйти на разведку. Это все происходит в течение дня", — отметил Мымрин.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБагги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Московской области

Аргунский завод Чеченавто
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
В Чечне представили новую модель трехместного багги для военных
Шестиместная машина получит широкую гамму двигателей, будут как традиционные дизельные и бензиновые моторы, так и гибридная дизель-электрическая силовая установка (для бесшумного перемещения). "Моторы должны быть мощные, мы рассчитываем от 150 до 250-300 лошадиных сил. У М-3 мотор будет около ста сил", — рассказал Мымрин.

"Чаборз М-3" выпускается серийно с марта 2017 года, М-6 сейчас готовится к внутризаводским испытаниям. Разработчики рассчитывают начать серийное производство шестиместного багги в 2018 году. По словам Мымрина, разработка велась в инициативном порядке, на основании опыта военных конфликтов прошедших лет, в том числе в Афганистане, Грузии и Сирии. Обе машины были созданы "с чистого листа". Недавно завершились испытания "Чаборза М-3" в Росгвардии. Минобороны также интересуется новыми багги.

© Фото предоставлено пресс-службой Российского университета спецназаЧеченский багги для военных Чаборз М-3 представили на форуме Армия-2017
© Фото предоставлено пресс-службой Российского университета спецназа
Чеченский багги для военных Чаборз М-3 представили на форуме Армия-2017
Комментировать
Безопасность
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена