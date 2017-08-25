Подвиг "Сибирякова": история расстрела русского ледокола немецким линкором

МОСКВА. 25 авг — РИА Новости, Андрей Станавов. Ровно 75 лет назад, 25 августа 1942 года, в неравном бою с немецким "карманным" линкором "Адмирал Шеер" погиб, но не сдался ледокольный пароход "Александр Сибиряков". Из 104 моряков спаслись 23. Немцы, которые надеялись выяснить состояние льдов в Карском море и координаты полярных конвоев, в сухом остатке остались ни с чем — поднятые из ледяной воды русские сотрудничать не стали. Перед тем как пойти на дно, отчаянно сопротивлявшийся "Сибиряков" успел "засветить" немецкий рейдер в радиоэфире и лишил его главного преимущества — внезапности. Таким образом советские порты в Арктике выиграли время на подготовку к обороне, а конвои на Северном морском пути получили предупреждение по радио. О том, как встреча тяжелого крейсера со стареньким пароходом нарушила планы операции Кригсмарине под кодовым названием "Страна чудес" и почему современные корабли всегда приспускают флаги у острова Белуха, — в материале РИА Новости.

Пиратский рейд

Северный морской путь интересовал адмиралов нацистской Германии с самого начала войны. СССР активно эксплуатировал коммуникации в Заполярье для проводки конвоев с ценными грузами — оружием, каменным углем, лесом, никелем и медью для оборонных заводов, а также с продовольствием. В общей сложности за четыре военных года по Севморпути переправили около четырех миллионов тонн грузов. И хотя под водой бесчинствовали "волчьи стаи" адмирала Карла Деница, а над водой гремели главным калибром крейсера гросс-адмирала Эриха Редера, подмять под себя Арктику немцам никак не удавалось. Причины тому были разными — противодействие Северного флота, капризная погода, нестабильная ледовая обстановка и другие факторы.

В августе 1942 года Кригсмарине начинает операцию "Вундерланд" (Страна чудес), в ходе которой планировалось перерезать Севморпуть крупными надводными кораблями, потопить как можно больше советских транспортов, разгромить ключевые порты и навести панику в регионе. Тяжелый крейсер "Адмирал Шеер" с группой подлодок в строгой секретности снялся с якорей, покинул тесные фиорды Нарвика и выдвинулся "на охоту" в Карское море.

Из-за мощного артиллерийского вооружения корабли типа "Дойчланд" неофициально назывались "карманными" линкорами и находились у Гитлера на особом счету. Бортовая батарея "Шеера" состояла из шести 280-миллиметровых орудий главного калибра и восьми 150-миллиметровых орудий среднего, кроме того, линкор был вооружен двумя десятками разнокалиберных зенитных пулеметов и двумя торпедными аппаратами.

Неожиданная встреча

Двадцать третьего августа советский ледокольный пароход "Александр Сибиряков" вышел из Диксона с грузом для полярных станций на Северной Земле. В 13:17 25 августа сигнальщик разглядел на горизонте незнакомый силуэт крупного военного корабля. Командир ледокола, 32-летний старший лейтенант Анатолий Качарава не сразу понял, что перед ним враг: крейсер вывесил американский флаг и семафором на русском языке запросил ледовую обстановку в проливе Вилькицкого.

© AP Photo Тяжелый крейсер Admiral Scheer (Адмирал Шеер) © AP Photo Тяжелый крейсер Admiral Scheer (Адмирал Шеер)

Командир "Шеера" капитан цур зее Вильгельм Меендсен-Болькен опасался, что русские, прежде чем сдаться в плен, уничтожат радиошифры и ледовые карты, поэтому решил прикинуться "американцем" и выведать хотя бы какую-то полезную для себя информацию. Однако Качарава быстро заподозрил неладное и приказал на полном ходу уходить к острову Белуха, до которого было 10 миль. Радист открытым текстом телеграфировал в эфир: "Вижу неизвестный вспомогательный крейсер, который запрашивает обстановку".

Не желая обнаруживать свое присутствие, немцы начали ставить помехи и потребовали прекратить радиопередачу, но Качарава проигнорировал приказ. Спустя несколько минут "заговорили" огромные пушки крейсера, и на пароход обрушился шкал артиллерийского огня. Первый залп прогремел из носовой башни главного калибра — 280-миллиметровые снаряды с ревом вздыбили море вокруг старенького ледокола. Не ответив на призыв сдаться, "Сибиряков" поставил дымовую завесу и огрызнулся из двух маломощных 76-миллиметровых зенитных орудий, снаряды которых даже не долетели до "Шеера".

"Горим, прощайте"

За первым залпом последовали второй и третий — перелет, недолет, накрытие. "Немец" как в тире методично расстреливал пароход по всем правилам морской артиллерийской науки. От четырех попаданий 300-килограммовых "фугасок" на судне вспыхнул пожар, снесло надстройку, пробило носовую часть. Поняв, что пароход уже не спасти, капитан Качарава приказал механику открыть кингстоны и выводить людей, после чего получил тяжелое ранение в живот и правую руку. Матросы перенесли его в единственную уцелевшую шлюпку. Неравный бой продлился менее часа: в 14:05 с ледокола ушла в эфир последняя радиограмма с текстом "Помполит приказал покинуть судно. Горим, прощайте" (из показаний спасшегося радиста "Сибирякова" Анатолия Шершавина). Около 15:00 знаменитый пароход, который в 1932 году первым преодолел Северный морской путь за одну навигацию, навсегда скрылся в холодных волнах Карского моря. Флаг на нем никто не спустил.

© Фото : из личного архива Маолы Ушаковой Ледокольный пароход "Сибиряков" © Фото : из личного архива Маолы Ушаковой Ледокольный пароход "Сибиряков"

По данным самих немцев, выжившие русские моряки отказались пересаживаться из шлюпки в подошедший с "Адмирала Шеера" катер — их загоняли прикладами под дулами пулеметов. В плен попали 22 человека, среди которых был и тяжелораненый Качарава. Некоторые матросы оказали сильное сопротивление и были расстреляны. Двадцать третьим спасшимся стал кочегар Павел Вавилов. Незамеченный в ледяной воде, он дождался пока уйдет немецкий катер и на опустевшей шлюпке доплыл до острова Белуха. Вавилов в одиночестве прожил на острове 36 дней, после чего его случайно обнаружили с проходящего судна и прислали гидросамолет.

Известный швейцарский военно-морской историк Юрг Майстер позже писал со ссылкой на германские архивные материалы, что офицерам рейдера так и не удалось ничего добиться от пленных с "Сибирякова", хотя среди них оказались командир, инженер и метеоролог, владевшие ценной информацией, в том числе и о ледовой обстановке в проливе. Сообщалось, что до 1944 года советские моряки находились в данцигском концлагере, и только после освобождения советскими войсками 14 выживших из них вернулись домой.

Из приказа командующего Краснознаменным Северным флотом от 28 апреля 1965 года: "Широта 76 градусов северная, долгота 91 градус 31 минута восточная. Здесь 25 августа 1942 года пароход "Александр Сибиряков" дрался с немецким крейсером "Адмирал Шеер". Пароход погиб, флага не спустив… Всем кораблям, проходившим объявленные координаты, приспускать флаги, подавать звуковые сигналы…"

Пока гром не грянет

Трагическая гибель "Александра Сибирякова" выявила серьезные недочеты в системе оперативного управления Северного флота — командование или до последнего отказывалось верить или не придавало значения тому, что во внутренних водах рыскает вооруженный до зубов тяжелый немецкий крейсер. И это при том, что бортовой самолет "Арадо" с "Адмирала Шеера" не раз был замечен очевидцами у побережья. Разрозненные сообщения о рейдере либо игнорировались как недостоверные, либо по непонятным причинам замалчивались.

Интересен факт, что за пару дней до нападения в Кольский залив заходил американский крейсер "Тускалуза" с эскортом эсминцев, отправленный союзниками на поиски "Адмирала Шеера". Командующий адмирал Джон Тови хотел задержать соединение в Мурманске и оценить ситуацию, но командование Северного флота не выразило в этом заинтересованности, и союзные корабли ушли в Великобританию. Получается, для того, чтобы советские адмиралы "зачесались" и приняли меры по обороне баз и охране конвоев, им был нужен громкий трагический инцидент, которым стала пиратская расправа над мирным ледоколом.

Для Кригсмарине этот эпизод, напротив, стал первым выпавшим тузом из карточного домика операции "Страна чудес" — гибнущий "Сибиряков" раструбил о крейсере по всем радиоканалам, и "Адмирал Шеер", утратив преимущество неожиданности, уже не смог нанести коммуникациям СССР ощутимый урон. Несмотря на то что после встречи с ледоколом линкор продолжил свой смертоносный "круиз", повредил несколько судов и обстрелял порт Диксон, впоследствии его миссия была признана фактически проваленной.