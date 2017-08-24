ВКС перехватили самолеты-разведчики у границ России 11 раз за неделю

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили 11 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, свидетельствуют данные, опубликованные в пятничном номере газеты "Красная звезда".

Согласно инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 18 летательных аппаратов. Сообщается, что пять летательных аппаратов вели разведку на Западном стратегическом направлении, шесть — на Юго-Западном, пять — на Арктическом и два на Восточном. Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.

На прошлой неделе министерство сообщало о восьми вылетах для перехвата самолетов-разведчиков. Сообщалось, что иностранные самолеты провели при этом 16 разведывательных полетов у границ России.