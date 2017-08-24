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Безопасность

Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"

17:2724.08.2017
(обновлено: 17:28 24.08.2017)
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал НахимовТяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" может вернуться в боевой состав Военно-морского флота России к 2021 году. Как сообщил на форуме "Армия-2017" глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, точные сроки будут известны после согласования объема оставшихся работ по ремонту и модернизации. "Адмирал Нахимов" станет вторым действующим кораблем проекта 1144 "Орлан" в составе ВМФ РФ. На сегодняшний день, напомним, Андреевский флаг поднят лишь на одном его "собрате" — флагмане Северного флота "Петре Великом". Оставшиеся два "Орлана", также построенные еще в СССР, подлежат утилизации. Тем не менее даже один корабль этого класса способен значительно повысить боевую мощь любого военно-морского стратегического объединения. К тому же в рамках модернизации "Нахимов" получит новые возможности.

Плавучая крепость

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Группировку ВМФ у берегов Сирии возглавляет крейсер "Петр Великий"
ТАРКР проекта 1144 "Орлан" считаются крупнейшими боевыми кораблями в мире за исключением авианосцев. Полное водоизмещение каждого — 25,8 тысячи тонн, длина  — 250 метров, максимальная ширина — 28,5 метра, экипаж — 760 человек. Эти крейсера, по сути, являются вооруженными до зубов мобильными платформами, способными бороться с любым противником. Каждый несет на себе 20 пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитно-ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф, зенитную артиллерию — установки "Кортик" и  АК-630,с противолодочные ракето-торпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы и автоматическую двуствольную пушку АК-130.

© РИА Новости / The Norwegian Armed ForcesПерейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море

В составе российского ВМФ "Орланы" — единственные боевые корабли с атомной энергетической установкой, обеспечивающей внушительную автономность плавания в 60 суток и максимальную скорость в 31 узел. Дальность их хода практически неограниченна. Кроме того, эти крейсера могут работать в условиях крайнего Севера и способны обеспечивать значительное военное присутствие России в Арктическом регионе, который многие аналитики считают потенциальным полем боя за природные ресурсы в недалеком будущем. Все это в комплексе превращает российские ТАРКР в очень опасных противников.

Тем не менее корабли проекта постепенно устаревают. И если введенный в эксплуатацию в 1998 году "Петр Великий" еще можно назвать относительно "молодым", то "Нахимов", принятый в состав Северного флота на десять лет раньше, не может похвастаться хорошим "здоровьем". Этот корабль находится на модернизации с 1999 года, однако по факту работы над ним начались лишь в 2013 году, когда на это появились деньги. К ноябрю 2015 года судостроители демонтировали с него все старое оборудование и начали устанавливать новое.

Для поиска дефектов в корпусе применялись современные технологии. Как рассказал в начале недели "Газете.ру" глава ОСК Алексей Рахманов, было проведено полное 3D-сканирование всего корпуса крейсера. Расхождение по ряду поверхностей корпусных деталей достигало до полуметра. Такой способ дефектации считается очень эффективным, ведь далеко не все "болячки" можно выявить "на глазок".

Сдерживающий фактор

Если внешне "Адмирал Нахимов" преобразится незначительно, то большинство сложной электронной "начинки" и систем вооружения будет заменено. В частности, на крейсер установят новое радиоэлектронное оборудование, современные цифровые комплексы связи, системы жизнеобеспечения и многое другое. Ядерные реакторы корабля менять не будут, однако системы, обеспечивающие их постоянную работу, будут модернизированы.

Кадры пуска Калибра из Баренцева моря по полигону в Архангельской области
© Минобороны РФ
Пуск ракеты "Калибр" из Баренцева моря по полигону в Архангельской области
Что касается вооружения, то "Адмирал Нахимов", а следом за ним и "Петр Великий", вместо противокорабельных "Гранитов" получат более современные П-800 "Оникс" и "Калибр". Последние могут применяться и по наземным целям, а значит, "Орланы" станут эффективным средством поддержки операций Сухопутных войск. Кроме того, на "Нахимов" планируется установить современные комплексы ПВО "Полимент-Редут" с максимальной дальностью стрельбы до 150 километров.

— "Орланы" получат универсальные корабельные стрелковые комплексы (УКСК), которые можно снаряжать и крылатыми ракетами большой дальности, например "Калибрами", и противокорабельным вооружением, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Основной задачей "Орланов" всегда была борьба с авианосными ударными группами противника. Однако его тяжелые (более пяти тонн) ракеты "Гранит" уже устарели. С моей точки зрения, воевать с авианосцами должны подводные лодки, а "Петра Великого" и "Адмирала Нахимова" необходимо превратить в носители дальнобойного высокоточного оружия для уничтожения наземных целей. Таким образом, эти крейсера станут эффективным неядерным средством стратегического сдерживания.

Задел на будущее

Авианосец USS Gerald R. Ford
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy
Морская гончая: как авианосная доктрина США ломается о новую русскую ракету
Стоит отметить, что устанавливаемые на "Адмирала Нахимова" УКСК смогут использоваться и для пуска перспективных гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон". Напомним, в июне британская газета The Times назвала ПКР "Оникс" и "Циркон" самой серьезной угрозой для королевского флота. Эксперты издания подчеркнули, что сверхзвуковые "Ониксы" способны подлетать к кораблю едва ли не над гребнями волн на скорости, в два раза превышающей скорость звука (в зоне поражения корабельной ПВО они находятся несколько секунд). Гиперзвуковые "Цирконы" просто неуловимы (невидимы в облаке плазмы) для существующих и перспективных систем ПВО-ПРО. Новейшие ПКР должны поступить на вооружение Военно-морского флота России в 2018 году.

По мнению ряда аналитиков, на ближайшую перспективу ремонт и глубокая модернизация существующих крупных надводных кораблей — наиболее предпочтительная стратегия, чем "погоня" за амбициозными, перспективными, но очень дорогими проектами вроде атомных эсминцев "Лидер" и авианосцев "Шторм". Сокращение военного бюджета заставляет "сдвинуть вправо" работу  над морским оружием будущего. К тому же в рамках Госпрограммы вооружений на 2018-2025 год приоритет в финансировании получат Сухопутные и Воздушно-десантные войска, а также Воздушно-космические силы.

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© Министерство обороны РФ
Удар ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по позициям боевиков

В то же время российская оборонная промышленность успешно производит не такие большие и  дорогие боевые корабли, вооруженные все теми же "Калибрами" и "Ониксами". Как показал сирийский опыт, сторожевики и корветы по своим ударным возможностям хоть и уступают крейсеру, но незначительно. Но заменить по-настоящему универсальные "Орланы" они не могут. А это значит, что "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" еще послужат российскому флоту и уйдут "на пенсию" очень нескоро.

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