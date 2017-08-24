США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Россия обсуждает с Сербией возможность поставок С-300

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017" (86)
10:4924.08.2017
(обновлено: 11:05 24.08.2017)
01660
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фотоЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

КУБИНКА (ПОДМОСКОВЬЕ), 24 авг — РИА Новости. Россия и Сербия ведут переговоры по продаже систем ПВО С-300, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках систем ПВО ЗРС С-300. Указанный вопрос обсуждается", — сказал Шугаев на форуме "Армия 2017".

Ранее о желании приобрести данные системы заявлял президент Сербии Александр Вучич.

С-300 вышли на учения
© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРасчеты зенитного ракетного полка С-300 "Фаворит" Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в Воронежской области.Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Расчеты зенитного ракетного полка С-300 "Фаворит" Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в Воронежской области.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДивизион зенитных ракетных комплексов участвует в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Дивизион зенитных ракетных комплексов участвует в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВо время марша на один из полигонов боевые расчеты отразили нападение "вражеских диверсантов". На фото: радиолокационная станция "Всевысотный обнаружитель".Радиолокационная станция (РЛС) “Всевысотный обнаружитель” во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Во время марша на один из полигонов боевые расчеты отразили нападение "вражеских диверсантов". На фото: радиолокационная станция "Всевысотный обнаружитель".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкКроме того, во время передвижения дивизиона зенитных ракетных комплексов на полигон военнослужащим пришлось преодолеть "зараженную местность".Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Кроме того, во время передвижения дивизиона зенитных ракетных комплексов на полигон военнослужащим пришлось преодолеть "зараженную местность".
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВо время учений на полигоне расчетам ЗРК надо будет отразить авиаудар условного противника, роль которого исполнят высотные истребители МиГ-31.Военнослужащие во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Во время учений на полигоне расчетам ЗРК надо будет отразить авиаудар условного противника, роль которого исполнят высотные истребители МиГ-31.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкАвиация "противника" в ходе учений устроит авианалет на станции слежения и объекты управления войск ПВО.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Авиация "противника" в ходе учений устроит авианалет на станции слежения и объекты управления войск ПВО.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсего во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа будет задействовано 15 истребителей.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Всего во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа будет задействовано 15 истребителей.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа первом этапе учений летчики эскадрильи МиГ-29СМТ Курского истребительного полка отразят авианалет на стратегически важные объекты и уничтожат авиацию условного противника.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
На первом этапе учений летчики эскадрильи МиГ-29СМТ Курского истребительного полка отразят авианалет на стратегически важные объекты и уничтожат авиацию условного противника.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа втором этапе учений экипажам дежурных сил эскадрильи МиГ-29СМТ предстоит отработать преодоление системы ПВО условного противника и выполнить электронные пуски по обнаруженным целям.Дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Фаворит во время марша в ходе двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
На втором этапе учений экипажам дежурных сил эскадрильи МиГ-29СМТ предстоит отработать преодоление системы ПВО условного противника и выполнить электронные пуски по обнаруженным целям.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкКроме того, в двусторонних учениях войск ПВО и авиации принимают участие истребители Су-34 и Су-27, цель которых - преодолеть системы ПВО условного противника и нанести массированный ракетно-бомбовый удар по его объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Кроме того, в двусторонних учениях войск ПВО и авиации принимают участие истребители Су-34 и Су-27, цель которых - преодолеть системы ПВО условного противника и нанести массированный ракетно-бомбовый удар по его объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц оружия и техники.Военнослужащие во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц оружия и техники.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУчения в Воронежской области продлятся до 9 июня.Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Учения в Воронежской области продлятся до 9 июня.
/
Комментировать
Безопасность
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена