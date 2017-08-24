Россия обсуждает с Сербией возможность поставок С-300

10:4924.08.2017
(обновлено: 11:05 24.08.2017)
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КУБИНКА (ПОДМОСКОВЬЕ), 24 авг — РИА Новости. Россия и Сербия ведут переговоры по продаже систем ПВО С-300, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"В настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках систем ПВО ЗРС С-300. Указанный вопрос обсуждается", — сказал Шугаев на форуме "Армия 2017".
Ранее о желании приобрести данные системы заявлял президент Сербии Александр Вучич.
Расчеты зенитного ракетного полка С-300 "Фаворит" Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в Воронежской области.
Дивизион зенитных ракетных комплексов участвует в двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа.
Во время марша на один из полигонов боевые расчеты отразили нападение "вражеских диверсантов". На фото: радиолокационная станция "Всевысотный обнаружитель".
Кроме того, во время передвижения дивизиона зенитных ракетных комплексов на полигон военнослужащим пришлось преодолеть "зараженную местность".
Во время учений на полигоне расчетам ЗРК надо будет отразить авиаудар условного противника, роль которого исполнят высотные истребители МиГ-31.
Авиация "противника" в ходе учений устроит авианалет на станции слежения и объекты управления войск ПВО.
Всего во время двусторонних учений войск ПВО и авиации Западного военного округа будет задействовано 15 истребителей.
На первом этапе учений летчики эскадрильи МиГ-29СМТ Курского истребительного полка отразят авианалет на стратегически важные объекты и уничтожат авиацию условного противника.
На втором этапе учений экипажам дежурных сил эскадрильи МиГ-29СМТ предстоит отработать преодоление системы ПВО условного противника и выполнить электронные пуски по обнаруженным целям.
Кроме того, в двусторонних учениях войск ПВО и авиации принимают участие истребители Су-34 и Су-27, цель которых - преодолеть системы ПВО условного противника и нанести массированный ракетно-бомбовый удар по его объектам управления и станциям ближнего и дальнего радиуса действия.
В двусторонних учениях войск ПВО и авиации Западного военного округа принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц оружия и техники.
Учения в Воронежской области продлятся до 9 июня.