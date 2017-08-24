Ракетоносцы ВКС выполнили полеты над нейтральными водами в Тихом океане

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"Самолеты дальней авиации по маршруту следования сопровождались истребителями Су-35С Восточного военного округа, а также самолетами радиолокационного дозора и наведения А-50 военно-транспортной авиации. В ходе полета экипажи Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами военно-воздушных сил Кореи и Воздушных сил самообороны Японии.

В Минобороны добавили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов согласно утвержденному плану.

Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.