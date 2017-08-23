Экипировка "Ратник" успешно прошла испытания в Сирии, заявил разработчик

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Боевая экипировка солдата будущего "Ратник" успешно прошла боевую эксплуатацию в Сирии, в ходе которой ни один из ее защитных элементов поражен не был, заявил журналистам в среду гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

"Мы проводили войсковую эксплуатацию, в том числе и в Сирийской арабской республике. Во время боевых действий данная экипировка показала себя очень хорошо. Посмотрели ту экипировку, которая так или иначе попала в "передряг", если можно так сказать. Ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки не было. И таких примеров очень много", — сказал Семизоров.

Комплект "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.