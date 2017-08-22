Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первый день работы Третьего международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2017" запомнился приветствием президента РФ Владимира Путина, заявлениями о новых разработках российской аэрокосмической отрасли, широкими перспективами военных контрактов и положительными оценками иностранных гостей.

В также в первый день форума прошла демонстрация роботизированного боя, а для юных посетителей были организованы "сладкие патрули".

Форум "Армия" проводится под эгидой Минобороны России с 2015 года. Мероприятия "Армии-2017" проходят в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" (общая площадь экспозиции выставки в павильонах и на открытых площадках превышает 300 тысяч квадратных метров), на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах Вооруженных сил РФ и на Северном флоте.

В работе форума участвуют представители более 100 иностранных государств и 1,2 тысячи оборонных предприятий (из них 78 иностранных из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии, ЮАР), которые представляют свыше 18 тысяч образцов продукции. Научно-деловая программа МВТФ предусматривает проведение около 140 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов.

Новинки, разработки и круглые столы

Российские и зарубежные компании в рамках форума представили передовые разработки в области военной и гражданской авиации, военно-морских сил, бронетехники, ракетно-космической промышленности.

Среди новинок салона — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата", представленный в ограниченно открытом доступе, а также широкая линейка боевых робототехнических комплексов.

На "Армии-2017" впервые будут демонстрироваться возможности современной российской военной техники в режиме ночного боя. В ночном показе, который пройдет на полигоне Алабино, примут участие российские танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У-Е-1, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Масштабной будет и авиационная программа "Армии-2017", в которой впервые примет участие пилотажная группа "Турецкие звезды".

Еще одна заметная премьера МВТФ — экспозиция Вооруженных сил РФ, где впервые представлено оружие террористов, захваченное в Сирии, а также вооружение и военная техника российского производства, прошедшие боевую обкатку в САР.

В дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.

Как заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, МВТФ "Армия-2017" "обещает стать беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности мероприятий".

В российском военном ведомстве рассказали, что в рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты РФ с другими странами, Так, запланированы заседание международной рабочей группы по созданию совместного российско-эмиратского проекта, а также военно-промышленная конференция России и Индии.

Военная академия Генштаба ВС РФ проведет круглый стол по сирийской тематике. Эксперты рассмотрят вопросы организации управления войсками в ходе спецоперации, оценят результаты применения новейших образцов вооружения и военной техники. Также будет подробно рассмотрен вопрос миротворческой деятельности и проведения гуманитарных операций в Сирии.

Ряд круглых столов будет посвящен вопросам применения вооруженных сил в арктическом регионе. В частности, эксперты обсудят проблематику применения инженерной техники, рассмотрят вопросы снабжения авиации, дислоцированной в Арктике, развития военной робототехники в интересах противовоздушной обороны (ПВО), военно-медицинского управления, а также подводных сил.

Открытие форума и слова Путина

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума заявил, что международный диалог на площадке "Армии-2017" укрепляет доверие между странами. По его словам, только объединяя усилия и уважая национальные интересы, можно обеспечить эффективное и устойчивое развитие.

"Важно, что на площадках форума ведется активный международный диалог, устанавливаются контакты по линии военных ведомств, предприятий, между учеными и экспертами, предметно и профессионально обсуждаются актуальные проблемы и вызовы, пути преодоления общих угроз, а значит — укрепляется взаимное доверие. Только вместе, объединяя усилия и уважая национальные интересы всех стран, можно обеспечить эффективное, устойчивое развитие на благо миллионов людей", — сказал глава российского государства в видеообращении.

Затем министр обороны РФ Сергей Шойгу, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр обороны Белоруссии Андрей Равков нажатием символической кнопки открыли международный военно-технический форум.

Глава российского оборонного ведомства осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий. Затем Шойгу посетил павильон "Ростеха "и осмотрел стенды Российского университета спецназа, экспозиции Пакистана и Белоруссии, а также российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), демонстрирующих новую продукцию и перспективные разработки.

Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.

Роботизированный бой и сирийский опыт

Иностранные гости на форуме "Армия-2017" впервые увидели в показательном бою робот "Нерехта", БМП К-17 и танк Т-90. В ходе показа был проведен тандемный пуск противотанковых управляемых ракет "Корнет" из БМП К-17". Робототехнический комплекс "Нерехта" вел огонь из 12,7-миллиметрового пулемета "Корд", позволяющего стрелять в дистанционном режиме непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).

Также было показано выполнение выхода на боевое задание вертолетов армейской авиации Ми-35М и Ка-52 и нанесение ими удара неуправляемыми авиационными ракетами С-13 и С-18.

Кроме того, зарубежным военным были продемонстрированы возможности противотанковых и огнеметных средств сухопутных войск — "Штурм-СМ", "Спрут-СД", БМО-Т, двухзвенных тягачей, мобильной сухопутной группы и армейских грузовиков "Урал" и КамАЗ.

Российские военные в ходе показательных выступлений впервые продемонстрировали боевые навыки, полученные в Сирии, на автомобилях повышенной проходимости багги.

"Мобильная боевая группа, сформированная на основе сирийского боевого опыта, впервые продемонстрировала свои возможности в рамках показа на полигоне в первый день форума", — рассказали в пресс-центре форума.

В частности, автомобили повышенной проходимости багги обеспечили выход группы на выгодный рубеж огнем из авиационного пулемета ГШГ по группе пехоты противника.

"Техника антитеррора"

Как заявил министр обороны Ливана Яаакуб Ас-Сарраф, ливанская армия заинтересована в российских багги и боевых машинах пехоты для борьбы с терроризмом.

"Как вы все знаете, Ливан сейчас ведет войну с международным терроризмом. Почти вся наша армия участвует в боевых действиях, и мы здесь изучаем технику, которая помогла бы нашей армии в контртеррористических операциях", — сказал журналистам Ас-Сарраф, посетивший во вторник форум "Армия-2017".

"На динамическом показе мне понравились две вещи, которые мы могли бы приобрести — это боевые машины пехоты и военизированные багги. В подобных видах техники мы сейчас нуждаемся больше всего", — добавил министр.

"Считаю крайне важным обмениваться опытом по борьбе с терроризмом. Сегодняшнее лицо терроризма совершенно иное — это хорошо подготовленные, обученные вооруженные формирования. Это не отдельные бандиты, не отдельные группировки, это серьезная международная угроза", — отметил в свою очередь Шойгу на встрече с министром национальной обороны Нигера Каллой Мутари.

"Мы не раз говорили и не устаем повторять, что те боевики, которые сегодня воюют в Сирии, Афганистане и Ливии, вернутся в свои дома, в свои страны… И сейчас, к сожалению, мы наблюдаем результаты этого возвращения. Поэтому мы еще и еще раз будем призывать к объединению военного сообщества в деле борьбы с терроризмом", — заключил глава российского военного ведомства.

Министр обороны Нигера поддержал идею объединения и сообщил, что его страна также сталкивается с проблемами терроризма.

Аэрокосмические заявления

Как сообщили в холдинге "Вертолеты России", министерство обороны РФ и холдинг на форуме "Армия-2017" планируют подписать контракт на формирование технического облика скоростного боевого вертолета, эти работы планируется завершить в течение ближайших двух лет. Для реализации контракта планируется использовать задел, накопленный в ходе испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом".

Ранее гендиректор компании Андрей Богинский заявил журналистам, что летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час.

В ходе форума также отмечалось, что первый модернизированный вертолет Ка-27М прошел заводские испытания, машина готова к поставке для морской авиаций Военно-морского флота (ВМФ) России.

Холдинг "Вертолеты России" сообщил, что Ка-27М "оснащен новой командно-тактической системой, включающей новые акустическую и магнитометрическую системы, систему радиоразведки, информационно-вычислительную систему и бортовую радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой".

По словам замгендиректора компании Владислава Савельева, модернизированные вертолеты, получившие высокие оценки летчиков в ходе опытной эксплуатации, обладают значительно большим боевым потенциалом по сравнению со своими предшественниками и смогут выполнять широкий спектр задач в интересах ВМФ.

Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ России. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей и ряд других функций.

Как сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, российское военное ведомство также в ближайшее время примет решение о модернизации вертолетов-амфибий Ми-14, либо о создании новой машины им на смену.

В настояще время Ми-14 сняты с оснащения ВМФ России, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС. Предполагается, что вертолет подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и в гражданской сферах.

Первые учебно-боевые вертолеты Ми-28УБ проходят приемо-сдаточные испытания в интересах министерства обороны РФ, сообщили РИА Новости в ходе форума "Армия-2017" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Ранее гендиректор "Вертолетов России" заявил, что новые вертолеты Ми-28УБ планируется испытать в Сирии.

Ми-28УБ является учебно-боевой версией вертолета Ми-28Н. Вертолет оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Как в свою очередь заявил в день открытия "Армии-2017" гендиректор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко, перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе..

"Мы уже этим занимаемся. Для нас это естественное развитие самолета МиГ-31. Это будет совершенно новый технологический самолет. Новые технологии, незаметность, работа в космосе, новые скорости, новый радиус", — сказал Тарасенко.

Тарасенко также сообщил, что ПАК ДП — это закономерное развитие российских самолетов МиГ-31; его поставки Минобороны России могут начаться в середине 2020-х годов. По его словам, МиГ-41 будет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией МиГ-31, которому он придет на смену.

В ходе форума был сделан ряд заявлений относительно космических перспектив России. Так генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров сообщил журналистам о планах осуществить в 2017 году 25 пусков. Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в 2017 году Россия планирует выполнить 23 пуска. В 2016 году прошло 19 пусков.

"Тенденция на увеличение будет точно, мы видим по динамике, в этом году 11 (уже прошло) пусков, и до конца года общее число, я думаю, мы увеличим до 25", — сказал он.

По словам Комарова, "ориентиры" по количеству пусков в 2018 году примерно такие же, а в 2019 году ожидается увеличение пусков за счет начала исполнения контрактов по запуску спутников группировки OneWeb с космодрома в Куру.

Комаров также заявил, что новая ракета-носитель "Союз-5" будет востребована на международном рынке и серьезно удешевит вывод спутников на орбиту, отметив, что ракетой уже заинтересовались коммерческие заказчики и космические агентства других стран. Однако, по его словам, "о конкретных заказах можно говорить только тогда, когда ракета будет сделана и испытана".

НПО имени Лавочкина подготовит технические комплексы космодрома Восточный к запуску лунных станций во время работы перед запусками спутников в 2017 году, все российские лунные миссии будут стартовать с Восточного, заявил РИА Новости гендиректор предприятия Сергей Лемешевский.

"В этом году с Восточного запланированы два запуска, и в рамках этих запусков мы готовим технические комплексы для разгонного блока "Фрегат" (также изготавливаемых в НПО имени Лавочкина — ред.), потому что оба запуска с "Фрегатами". И получается, что мы плавно осуществляем подготовку (к лунным миссиям — ред.)", — сказал Лемешевский на форуме "Армия-2017".

Два запуска запланированы с космодрома Восточный в 2017 году: 28 ноября будет запущен спутник "Метеор-М", а 22 декабря — два спутника "Канопус-В". Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), с помощью которой планируется отработать базовые технологии мягкой посадки на поверхность Луны.

Орбитальный космический аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА"), запуск которого планируется в 2021 году, будет дистанционно исследовать Луну, около года вращаясь на орбите высотой примерно 200 километров.

Посадочный аппарат "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой отправится в 2022 году на южный полюс Луны. Он будет оснащен системой высокоточной и безопасной посадки, что позволит существенно повысить точность посадки (до трех километров).

В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством, техническими средствами забора и термостатирования образцов грунта и системой доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.

Перспективные контракты

Рособоронэкспорт планирует заключить несколько небольших контрактов на поставку военной техники на форуме "Армия-2017", сообщил журналистам во вторник генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. По его словам, "Рособоронэкспорт" собирается провести переговоры с делегациями 55 стран, всего пройдет 73 встречи.

Он отметил, что портфель заказов Рособоронэкспорта составляет более 45 миллиардов долларов США, около 40% из них — заказы из стран Юго-Восточной Азии.

"Страны Юго-Восточной Азии демонстрируют достаточно высокий рост экономики, это крупные экономики мирового уровня — Индия, Китай, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Индонезия, поэтому около 40% портфеля заказов — это заказы из этих стран", — сказал Михеев.

Он также сообщил, что контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 Турции близок к подписанию, подчеркнув, что работа над техническими нюансами продолжается.

РФ продала в 2017 году продукции военного назначения на сумму более пяти миллиардов долларов США и заключила новых контрактов на семь миллиардов.

Как заявил Тарасенко, РСК "МиГ" на форуме "Армия-2017" проведет переговоры о поставках новейших истребителей МиГ-35 с рядом стран Азии и Латинской Америки.

"На этом форуме мы обсудим поставки МиГ-35 с нашими партнерами. Это, прежде всего, Казахстан, Туркмения, Малайзия, Мьянма, Бангладеш и страны Латинской Америки, в первую очередь Перу", — сказал он.

По словам главы РСК "МиГ", сейчас компания сотрудничает с 29 странами, где эксплуатируется истребитель МиГ-29. Тарасенко уточнил, что в 2016 году корпорация завершила контракт на поставку Индии 46 МиГ-29, в 2017 году индийская сторона планирует очередной тендер на закупку легких истребителей, в котором компания будет участвовать с МиГ-35.

Россия до конца этого года поставит Египту 15 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", заявил РИА Новости в ходе форума гендиректор холдинга "Вертолеты России". Как отметил Богинский, всего в рамках подписанного ранее контракта Москва должна поставить Каиру 46 "Аллигаторов".

"В августе нами запланирована поставка второй партии из трех Ка-52 Египту, первая тройка машин уже поставлена — на ней сейчас идет обучение египетских специалистов", — пояснил он.

По информации замминистра обороны РФ Александра Фомина, глава российского военного ведомства планирует посетить Филиппины, чтобы подписать соглашение по военно-техническому сотрудничеству.

Филиппины планируют до конца 2017 года приобрести у России партию стрелкового вооружения, детали предстоящей сделки обсудят в Москве, сообщил РИА Новости во вторник замминистра обороны республики Раймундо Элефанте.

"Мы изначально заинтересованы в российском стрелковом вооружении, поскольку уже заключали контракты (на эту тему) с другими странами. В Москве мы детально обсудим, что мы купим (из стрелковых вооружений) к концу этого года. У нас уже заложен бюджет на это", — сказал он.

Как сообщил в июне в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета, Манила рассматривает возможность закупки российских ударных вертолетов, а также стрелкового и высокоточного оружия.

До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС — Соединенных Штатов — становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.

В интервью российским СМИ президент Филиппин Родриго Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения. По словам Дутерте, "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий". При этом, как отметил глава государства, подобный подход не работает в случае с США.

Оценки зарубежных участников

Представители иностранных делегаций высоко оценивают организацию МВТФ "Армия-2017".

"Международный форум — это очень крупная выставочная площадка, в которой принимают участие руководители предприятий оборонно-промышленных комплексов стран. Это уникальная возможность для встречи с ними", — сказал представитель высокой делегации Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) генерал-майор Исхак Салих Аль-Блуши, возглавляющий исполнительное управление производства и развития обороноспособности министерства обороны ОАЭ.

Он отметил, что в ОАЭ возлагают большие надежды на мероприятие и ожидают заключения военных контрактов.

"Мы счастливы, что нам представился случай встретиться с руководящим составом Минобороны России. Русские — наши друзья, мы работаем бок о бок. В Эмиратах на вооружении стоят боевые машины пехоты российского производства и зенитные комплексы "Панцирь-С", хорошо себя зарекомендовавшие в нашей армии", — отметил Аль-Блуши.

Бригадный генерал Эксер Хемен Аксуанэ, представитель делегации Мексики, которая впервые участвует в форуме, сообщил о заинтересованности в российских военных разработках.

"Нас заинтересовали российские разработки, представленные на выставке, которые могут внедряться в оборонно-промышленный комплекс", — сказал он. "Для нас это новый опыт, мы очень впечатлены. Надеемся еще не раз посетить данное мероприятие", — добавил генерал.

Представители делегаций КНДР и Франции также положительно оценили организацию форума.

"Форум организован на высоком уровне. Мы увидели красивое динамическое шоу. Пока у нас было мало времени, чтобы оценить всю экспозицию форума. Будем надеяться, что мы успеем посмотреть все стенды и экспонаты", — сказал французский бригадный генерал Эрико Консульман, который уже второй год подряд посещает форум.

"Мероприятие замечательное, организация на высшем уровне. Я первый раз в Москве за долгие годы, все очень интересно. Интересно не только для меня лично, но и для моей страны", — отметил представитель армии Северной Кореи Сен Ччол Пак.

"Сладкие патрули" и 35 тысяч посетителей

По информации Минобороны России, "Военторг" на "Армии-2017" в Подмосковье развернул почти 300 точек питания, которые позволяют обслужить до 1,2 тысячи человек одновременно.

"На территории парка развернута сеть магазинов, кафе, передвижных лотков, столовых, ресторанов, фудтраков, вендинговых аппаратов и других точек питания", — сообщили в российском военном ведомстве, уточнив, что "специально для маленьких посетителей по территории парка ходят "сладкие патрули", которые предлагают мороженое, сладкую вату и попкорн".

По информации пресс-центра форума, в первый день три подмосковных кластера посетили более 35 тысяч участников и зрителей. Открытие "Армии-2017" освещали свыше 700 журналистов, из которых около 150 представляют зарубежные СМИ.