Россия до конца года поставит Египту 15 "Аллигаторов"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Россия до конца этого года поставит Египту 15 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", заявил во вторник РИА Новости в ходе форума "Армия-2017" гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Всего в рамках подписанного ранее контракта Москва должна поставить Каиру 46 "Аллигаторов", отметил собеседник агентства.

"В августе нами запланирована поставка второй партии из трёх Ка-52 Египту, первая тройка машин уже поставлена — на ней сейчас идёт обучение египетских специалистов. Всего в 2017 году запланировано поставить инозаказчику 15 Ка-52", — сказал он.