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Безопасность

"Вертушка" с норовом: зачем ВКС России понадобился быстрый боевой вертолет

18:3622.08.2017
(обновлено: 18:39 22.08.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей ЛузикПерейти в фотобанкВертолет Ка-52К КатранВертолет Ка-52К Катран
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Андрей Станавов. Российский авиапром к 2019 году сможет представить технический облик скоростного боевого вертолета для Воздушно-космических сил — соответствующий контракт Минобороны и холдинг "Вертолеты России" намерены подписать на форуме "Армия-2017", открывшемся сегодня в Подмосковье. Заявлено, что при создании боевой машины будут использованы результаты испытаний летающей лаборатории на базе ударного вертолета Ми-24. Напомним: опытный образец впервые поднялся в воздух в январе 2017 года и развил скорость более 400 километров в час. РИА Новости попробовало разобраться, для чего Минобороны собирается заказать быстрый боевой вертолет и какое место ему отведут в конюшне "воздушной кавалерии" российских ВКС, вооруженных знаменитыми "Аллигаторами" Ка-52 и "Ночными охотниками" Ми-28Н.

Вертолеты огневой поддержки Ка-52 Аллигатор. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевые "Аллигаторы": Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
Винтокрылый спецназовец

Речь о создании боевого сверхскоростного вертолета заходила уже не раз — в частности, весной этого года замминистра обороны Юрий Борисов открыто заявил на выставке HeliRussia о разработке военной винтокрылой машины с высокими скоростными характеристиками, которую планируется поднять в воздух до 2025 года.

"У нас в планах новая ГПВ 2018-2025 годов. Запланированы мероприятия научно-исследовательской работы с переходом в конструкторскую, и на рубеже этой ГПВ мы собираемся поднять в воздух скоростную машину", — сказал Юрий Борисов.

В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" не уточнили РИА Новости, кто именно станет головным разработчиком по проекту, отметив, что им займутся сразу несколько КБ и предприятий холдинга. Нет сомнений, что будут широко использованы наработки фирм Камова и Миля. И хотя конкретное назначение вертолета официально пока не афишируется, уже сейчас можно логически предположить, что перспективную машину создают для вооружения армейской авиации и выполнения специальных боевых задач.

"Первая модификация скоростного вертолета однозначно будет реализована именно в качестве ударной боевой машины, — убежден авиационный эксперт, главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. — И хотя им, скорее всего, вооружат фронтовую авиацию, он нужен не столько на передовой, сколько для проведения различных спецопераций, вылазок в тыл противника, поддержки диверсионных групп и разведывательных батальонов на удалении от фронта. Такой вертолет займет свою собственную уникальную нишу, не вытесняя другие изделия".

Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Минобороны хочет модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии
В своих предположениях эксперт основывается на том, что для военно-транспортных машин важна не столько скорость, сколько объем грузового отсека и дальность действия. Тем более что на эту роль Минобороны уже присмотрело перспективный транспортник Ми-38, который займет нишу между средними модернизированными Ми-17 и тяжелыми Ми-26.

Незаменимые есть

Роль вертолетов в современных войнах постоянно растет, особенно это касается локальных конфликтов и антитеррористических операций. Ударные винтокрылые — это своего рода хирургический скальпель, который позволяет аккуратно "оперировать" на сложных участках, не задевая соседей и мирных жителей. Транспортные машины, в свою очередь, незаменимы при эвакуации раненых и доставке подкреплений в труднодоступные районы.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28Н
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ми-28Н

"Перспективы у скоростных ударных вертолетов очень хорошие, — считает экс-заместитель главкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин, которому довелось командовать фронтовой авиацией. — Высокая скорость для вертолета необходима, особенно на фронте — она позволяет ему быстро перемещаться над полем боя, уходить из точки после выполнения задания. Кроме того, скоростной аппарат тяжелее сбить из стрелкового и других видов оружия. Я уверен, что будущее нашей фронтовой авиации за новыми вертолетами. Эта техника отлично показала себя в целом ряде конфликтов. В Афганистане в вертолеты были влюблены все".

В Минобороны это отлично понимают. Успешный опыт боевого применения вертолетов в Сирии настолько впечатлил российское оборонное ведомство, что последовала целая серия контрактов на поставки новых машин и модернизацию уже имеющихся.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВертолеты Ми-24 на совместных учениях миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2015" в Армении
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вертолеты Ми-24 на совместных учениях миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2015" в Армении

В частности, по результатам сирийской кампании производителям поручили увеличить дальность оптических прицельных комплексов и авиационных средств поражения для вертолетов Ка-52 "Аллигатор", которые применялись против террористов с апреля 2016 года. На сегодняшний день уникальные "Аллигаторы" стоят на вооружении в версии вертолета огневой поддержки войск. По контракту, подписанному в 2011 году холдингом "Вертолеты России" и "Оборонпромом", к 2020 году ВКС получат 140 таких машин.

Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба ОАО «Вертолеты России»
Россия планирует поставить Южной Корее 21 вертолет Ка-32
Морские и сухопутные

Возможность вертикального взлета и посадки делает вертолеты незаменимыми в морской авиации. С пополнением ВМФ России новыми кораблями потребовалось и усовершенствованное винтокрылое сопровождение, способное нести мощное вооружение и дальше "видеть" на разведке.

Контракт на закупку морской версии Ка-52К "Катран" планируется заключить в 2019 году — вертолеты будут базироваться на десантных кораблях проекта "Иван Грен". "Катраны" продолжают линейку морских вертолетов фирмы "Камов" (Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31), стоящих на вооружении ВМФ России. Они предназначены для патрулирования, огневой поддержки десанта при высадке на берег, противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. От "Аллигатора" "Катран" отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет компактно разместить вертолет в трюме.

Многоцелевой вертолет-амфибия Ми-14. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Афонин
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Минобороны вскоре решит вопрос о модернизации вертолетов-амфибий Ми-14
Кроме того, как ранее сообщил замминистра обороны Юрий Борисов, уже в ближайшее время может быть принято решение о модернизации многоцелевых вертолетов-амфибий берегового базирования Ми-14 либо о создании им на смену новой машины. В 1973-1986 годах было изготовлено 273 таких вертолета. В настоящий момент Ми-14 сняты с вооружения российского ВМФ, но используются в гражданской авиации и МЧС.

Успешно проходит модернизацию еще один легендарный представитель "воздушной кавалерии" — Ми-28Н "Ночной охотник". Усовершенствованная версия "Охотника", кроме буквы "М" к названию, получит принципиально новый локатор кругового обзора и систему управления. Ожидается, что вертолет поступит на вооружение в 2018 году и сможет работать с высокоточным оружием. Кроме того, изготовлены и проходят приемо-сдаточные испытания первые учебно-боевые вертолеты Ми-28УБ.

Российские боевые и военно-транспортные вертолеты по праву считаются одними из лучших в мире и стабильно востребованы за рубежом. В частности, в июне на авиасалоне в Ле Бурже глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия выиграла тендер на поставку "Катранов" Египту. Также "Рособоронэкспорт" начал переговоры о поставке модернизированных вертолетов Ми-35П ряду иностранных заказчиков. Заявлено, что обновленная версия отличается от обычной Ми-35 новой пушечной установкой с 23-миллиметровой пушкой, индикаторами на лобовом стекле летчика и современными комплексами связи и навигации.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений
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