Росатом осваивает выпуск 57-мм снарядов для нового зенитного комплекса

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Старт" имени Проценко" (ЗАТО Заречный, Пензенская область) осваивает производство 57-миллиметровых снарядов для российского зенитного артиллерийского комплекса, говорится в материалах ПО "Старт", представленных в открытой части выставки в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".
В материалах о деятельности ПО "Старт" в разделе "Освоение новых изделий" отмечен "57-мм боеприпас (в том числе дистанционный контактный взрыватель) из состава зенитного артиллерийского комплекса". Назначением этого комплекса обозначено "круглосуточное обнаружение и поражение легкобронированных целей, живой силы, беспилотных летательных аппаратов, элементов высокоточного оружия, вертолетов".
В 2016 году генеральный директор Центрального научно-исследовательского института "Буревестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") Георгий Закаменных сообщил журналистам, что первый опытный образец перспективного самоходного зенитно-артиллерийского комплекса калибра 57 миллиметров "Деривация-ПВО" будет готов в 2017 году.
Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" по своим характеристикам не будет иметь равных в мире. Он сможет поражать как воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки. Эксперты отмечают, что по эффективности ЗАК-57 мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле. Также эксперты полагают, что новый российский комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы "Армата".
Форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, а также военные специалисты, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители бизнеса, военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций.
Участникам и гостям "Армии-2017" продемонстрируют возможности более ста современных и перспективных образцов вооружения и военной техники на территории трех кластеров: сухопутного, водного и авиационного. На фото: бронеавтомобиль "Тайфун-К".
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