Экс-главкома ВВС Дейнекина похоронили в Мытищах

МЫТИЩИ (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Экс-главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР и РФ Петр Дейнекин похоронен на военно-мемориальном комплексе в подмосковных Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.

Проститься с Дейнекиным пришли несколько тысяч человек, в том числе замминистра обороны Николай Панков, главком ВКС Виктор Бондарев, советский космонавт, дважды Герой Советского Юрий Леонов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и многие другие.

"Сегодня мы проводили в последний путь выдающегося человека, великого военачальника", — сказал Бондарев.

Вице-президент клуба военачальников РФ Герой России Петр Дейнекин скончался в субботу, 19 августа, от сердечного приступа на 80-м году жизни.

Генерал Дейнекин был последним главнокомандующим Военно-воздушными силами Советского Союза и первым главнокомандующим ВВС России. Заслуженный военный летчик, Дейнекин является кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов.