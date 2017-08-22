Экс-главкома ВВС Дейнекина похоронили в Мытищах

МЫТИЩИ (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Экс-главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР и РФ Петр Дейнекин похоронен на военно-мемориальном комплексе в подмосковных Мытищах, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы проводили в последний путь выдающегося человека, великого военачальника", — сказал Бондарев.
Вице-президент клуба военачальников РФ Герой России Петр Дейнекин скончался в субботу, 19 августа, от сердечного приступа на 80-м году жизни.
Генерал Дейнекин был последним главнокомандующим Военно-воздушными силами Советского Союза и первым главнокомандующим ВВС России. Заслуженный военный летчик, Дейнекин является кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов.