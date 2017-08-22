Генерал-майор Кададов стал заместителем главы МЧС

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Генерал-майор внутренней службы Сергей Кададов назначен на должность заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает во вторник сайт МЧС РФ.

Как информирует ведомство, назначение Кададова проведено в соответствии с указом президента России.

До назначения на новую должность генерал Кададов возглавлял департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Вместо него на эту должность назначен полковник внутренней службы Ринат Еникеев.

В соответствии с указом начальником Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" министерства стал полковник Анатолий Саввин. Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в подмосковной Балашихе возглавил полковник внутренней службы Денис Гордиенко.

Начальником Академии гражданской защиты министерства в подмосковном Новогорске стал генерал-майор Виктор Панченков. Должность заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ занял полковник внутренней службы Дмитрий Карпюк.

Также проведен ряд кадровых назначений в главных управлениях министерства по регионам.