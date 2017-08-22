Индонезия закупит российские истребители Су-35

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Индонезия закупит у России 11 истребителей Су-35 за 1,14 миллиона долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление двух представителей кабинета министров страны — министра торговли Энггартиасто Лукиты и главы Минобороны Рямизарда Рякуды.
По данным агентства, в обмен власти Индонезии поставят РФ сырьевые товары на сумму 570 миллионов долларов, оставшаяся часть будет выплачена деньгами. Поставки самолетов будут осуществлены поэтапно через два года.
Су-35 — российский многоцелевой истребитель, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысячи километров в час, дальность его полета достигает 3,4 тысячи километров, боевой радиус — около 1,6 тысячи километров. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 миллиметров и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.