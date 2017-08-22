Индонезия закупит российские истребители Су-35

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Индонезия закупит у России 11 истребителей Су-35 за 1,14 миллиона долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление двух представителей кабинета министров страны — министра торговли Энггартиасто Лукиты и главы Минобороны Рямизарда Рякуды.

В начале августа Ростех и индонезийская государственная торговая компания — The Indonesia Owned Enterprises State Trading Company — заключили меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает сотрудничество сторон для выполнения программы встречной торговли в рамках контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35 в Индонезию.

По данным агентства, в обмен власти Индонезии поставят РФ сырьевые товары на сумму 570 миллионов долларов, оставшаяся часть будет выплачена деньгами. Поставки самолетов будут осуществлены поэтапно через два года.

По словам министра торговли Индонезии Энггартиасто Лукиты, вопросы по объему и типу сырьевых товаров, которые будут поставляться в Россию, "все еще обсуждаются". Ранее власти Индонезии сообщали, что бартер может включать в себя пальмовое масло, чай и кофе.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысячи километров в час, дальность его полета достигает 3,4 тысячи километров, боевой радиус — около 1,6 тысячи километров. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 миллиметров и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.