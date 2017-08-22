Российская авиация и спецназ отрабатывают в Армении действия в высокогорье

ЕРЕВАН, 22 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российские разведчики и вертолетчики отрабатывают в Армении действия по переброске в тыл условного противника, сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.

"Дислоцированные в Армении военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа впервые приступили к отработке действий по переброске сил в тыл условного противника. В учебных мероприятиях задействованы ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ армейской авиации и беспилотные летательные аппараты российского военного соединения в Закавказье", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе подготовки под руководством инструкторов группы спецназа на практике тренируются и изучают порядок посадки и десантирования в тыл условного противника на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.

"Также вертолетчики и спецназовцы отрабатывают взаимодействие в стандартном выводе группы в тыл противника и решают разведывательно-поисковые задачи по обнаружению условного противника", — отмечается в сообщении.