Российская авиация и спецназ отрабатывают в Армении действия в высокогорье

ЕРЕВАН, 22 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российские разведчики и вертолетчики отрабатывают в Армении действия по переброске в тыл условного противника, сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.
По данным пресс-службы, в ходе подготовки под руководством инструкторов группы спецназа на практике тренируются и изучают порядок посадки и десантирования в тыл условного противника на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.
"Также вертолетчики и спецназовцы отрабатывают взаимодействие в стандартном выводе группы в тыл противника и решают разведывательно-поисковые задачи по обнаружению условного противника", — отмечается в сообщении.