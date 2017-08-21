"Калашников" представил бесшумный электромотоцикл для спецназа

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017

КУБИНКА (Московская обл.), 21 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" представил бесшумный электромотоцикл, разработанный для сил специального назначения, передает корреспондент РИА Новости с презентации.

Как сообщала компания ранее в социальной сети Facebook, концерн разработал электромотоцикл для подразделений ДПС и ППС полиции. Запас хода по зарядке такой машины составляет 150 километров. Первые образцы, как отмечал концерн, будут переданы столичной полиции в конце августа.

"Когда мы говорим про потенциальное использование силами специального назначения, вопрос бесшумного передвижения становится крайне важным. Поэтому на той же платформе, но для другого клиента с другой спецификой мы разработали мотоцикл для сил специального назначения", — сказал на презентации заместитель генерального директора по маркетингу и продажам концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

По его словам, технологическая база нового мотоцикла позволяет значительную доработку возможностей для нужд конкретного заказчика.

"Например, мы можем использовать не традиционную пару головного света, а инфракрасную, свет которой будет виден только в очках ночного видения", — сказал он.

Также на презентации был представлен концепт тяжёлого мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания.