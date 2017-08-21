"Калашников" представил бесшумный электромотоцикл для спецназа

КУБИНКА (Московская обл.), 21 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" представил бесшумный электромотоцикл, разработанный для сил специального назначения, передает корреспондент РИА Новости с презентации.
Как сообщала компания ранее в социальной сети Facebook, концерн разработал электромотоцикл для подразделений ДПС и ППС полиции. Запас хода по зарядке такой машины составляет 150 километров. Первые образцы, как отмечал концерн, будут переданы столичной полиции в конце августа.
По его словам, технологическая база нового мотоцикла позволяет значительную доработку возможностей для нужд конкретного заказчика.
"Например, мы можем использовать не традиционную пару головного света, а инфракрасную, свет которой будет виден только в очках ночного видения", — сказал он.
Также на презентации был представлен концепт тяжёлого мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания.