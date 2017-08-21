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Безопасность

Росатом покажет оборонные и гражданские разработки на форуме "Армия-2017"

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017" (38)
14:5621.08.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоЛоготип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ряд предприятий госкорпорации "Росатом", прежде всего ее ядерного оружейного комплекса (ЯОК), примут участие в предстоящем международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Росатом займется созданием систем управления авиакосмическими аппаратами

Росатом обеспечивает безопасность России, выполняя гособоронзаказ в рамках работы ЯОК, а также участвуя в создании неядерных вооружений.

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) в открытой части выставки в рамках форума представит систему полного жизненного цикла "Цифровое предприятие", технологии высокопроизводительных вычислений, включая отечественный многофункциональный пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования ЛОГОС, и другие.

"Цифровое предприятие" включает 3D-технологию полного жизненного цикла изделий, комплекс систем управления предприятием и управления производством изделий, информационную систему оптимизации бизнес-процессов, защищенную аппаратно-программную платформу.

Атомный ледокол. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В "Росатоме" собрали корпус реактора для нового атомного ледокола "Сибирь"

Пакет ЛОГОС — уникальный продукт, не имеющий отечественных аналогов. По своему функциональному наполнению он охватывает большинство основных задач промышленности, решаемых при проектировании и разработке высокотехнологичных изделий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологичных отраслей промышленности (авиационная, автомобильная, атомная энергетика, ракетно-космическая отрасль и другие).

В рамках деловой программы представители РФЯЦ-ВНИИЭФ примут участие в работе круглых столов, посвященных, в том числе, вопросам применения суперкомпьютерных технологий в научных исследованиях, особенностям формирования государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа в современных условиях и других.

Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar
Росатом: Россия и КНР могут сотрудничать по мирному атому в третьих странах

АО "Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (Москва) покажет полную продуктовую линейку применяемого на объектах силовых структур оборудования – биометрические устройства, комплексы охраны и бронированные изделия. Всего "Элерон" представит более 30 изделий. Кроме того, в ходе научно-деловой программы форума планируется участие специалистов "Элерона" с докладами на "круглых столах".

На стенде разработчика систем и комплексов физической защиты объектов "Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники" (НИКИРЭТ, Заречный, Пензенская область) будут представлены как серийно изготавливаемые изделия, так и новые разработки института, в том числе элементы комплекса технических средств охраны "Галактика 1СВ", предназначенного для обеспечения безопасности объектов Вооруженных сил РФ I, II и III категории.

Форум "Армия-2017" пройдет 22-27 августа в подмосковной Кубинке (в парке "Патриот").

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