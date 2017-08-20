Судно "Адмирал Владимирский" преодолело Ла-Манш на пути к Кронштадту

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Экипаж океанографического исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающий гидрографический поход, преодолел пролив Ла-Манш на пути к Кронштадту, сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

"Научное исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее гидрографический поход, вышло из Средиземного моря в Атлантический океан и преодолело пролив Ла-Манш. В настоящее время судно следует в пункт постоянного базирования порт Кронштадт и находится в Северном море", — сказал Мартов.

Как рассказал представитель Балтфлота, по пути следования к российским берегам экипаж гидрографического судна продолжает выполнение океанографических исследований: производит маршрутный промер морского дна, обследует точки якорных стоянок, собирает сведения для корректуры навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания.

Мартов напомнил, что "Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта 6 апреля. В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота побывал с деловым заходом в портах Республики Джибути, княжества Монако. В первой декаде августа судно вышло из порта Лимассол (Кипр), где пополняло запасы, и взяло курс в Кронштадт.