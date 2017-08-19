Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Первый главнокомандующий Военно-Воздушных сил России Петр Дейнекин, занимавший этот пост с 1992 по 1998 год, скончался в субботу у себя дома, подтвердил РИА Новости его сын Михаил Дейнекин.
Ранее в СМИ появилась информация о кончине генерала.
Петр Дейнекин родился в 1937 году под Ростовом. Поступил на службу в Военно-воздушных силах в 1955 году. С 31 августа 1991 года стал главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны СССР. С февраля 1992 года — Главнокомандующий ВВС Объединенных ВС СНГ, а с сентября того же года — ВВС России. Позже возглавлял Управление президента по вопросам казачества.
Заслуженный военный летчик СССР, Герой России, доктор военных наук, профессор.