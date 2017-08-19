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Безопасность

Право на один выстрел. Пять малоизвестных снайперских винтовок России

08:0019.08.2017
(обновлено: 08:04 19.08.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСнайперы во время активной фазы учений Мирная миссия - 2013Снайперы во время активной фазы учений Мирная миссия - 2013
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подготовка к открытию Международного военно-технического форума Армия-2017. 15 августа 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Более ста стран примут участие в военно-техническом форуме "Армия-2017"
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Андрей Коц. На форуме "Армия-2017", который откроется 22 августа, концерн "Калашников" представит новое оружие армейского стрелка  — полуавтоматическую снайперскую винтовку Чукаева (СВЧ). Подробностей о ней пока немного: калибр 7,62 мм, длина чуть больше метра, магазинная подача патронов. Но известно, что со временем она может заменить в войсках легендарные винтовки Драгунова (СВД) — основное оружие советских и российских армейских снайперов с 1963 года. Ее характерный силуэт хорошо знаком обывателю по кинобоевикам, компьютерным играм и телерепортажам из "горячих точек". Вместе с тем в войсках и силовых структурах часто используются и другие, менее известные и массовые снайперские винтовки. Некоторые из них во многом уникальны и заслуживают отдельного упоминания как образцы традиционной русской оружейно-конструкторской смекалки.

СВУ

Работы над снайперской винтовкой укороченной (СВУ)  начались еще в 70-х годах прошлого века, когда военное руководство СССР озадачилось созданием высокоточного стрелкового оружия для ВДВ. Штатные СВД были слишком громоздкими для "крылатой пехоты": из-за большой длины их было сложно закрепить на подвесной системе парашюта. Нужен был более компактный вариант, не уступающий по характеристикам и боевым возможностям оригинальной винтовке Драгунова.

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Снайперская винтовка СВУ-АСнайперская винтовка укороченная
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Снайперская винтовка СВУ-А
Снайперская винтовка укороченная

Тогда дело до промышленного производства не дошло. О проекте вспомнили только в начале 90-х годов, когда СВУ предложили Министерству внутренних дел в качестве снайперского оружия для боя в городских условиях. В конечном счете винтовку приняли на вооружение после некоторой доработки. В частности, ее "научили" стрелять очередями. Длина СВУ составляла 980 мм против 1220 у СВД.

Военнослужащий контрактной службы проводит испытание опытного образца специального вооружения водолаза - автомата двухсредного АДС
© РИА Новости / Антон Денисов
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В тени Калашникова. Пять малоизвестных автоматов Российской армии
Новое оружие было выполнено по схеме "булл-пап", при которой магазин располагается за пистолетной рукоятью.  Кроме того, ствол СВУ оснащен массивным маскирующим дульным устройством, которое обеспечивает снижение уровня звука выстрела на 10-12% по сравнению с СВД, практически полностью устраняет дульное пламя и рассеивает звук выстрела таким образом, что определить точную позицию стрелка невозможно. В условиях городской застройки эти особенности могут спасти снайперу жизнь. Прицельная дальность стрельбы СВУ — 800 метров, однако наиболее эффективна она на коротких дистанциях — 200-300 метров. Как правило, в уличных боях большего и не нужно.

АСВК

Армейская снайперская винтовка крупнокалиберная (АСВК) официально была принята на вооружение Сухопутных войск России в 2013 году, хотя ее массовое производство началось почти на десять лет раньше. Это эффективное оружие предназначено для поражения личного состава противника в бронежилетах и легкобронированной техники на больших дистанциях — вплоть до полутора километров. Дальнобойности АСВК способствуют метровая длина ствола, а также мощные боеприпасы калибра 12,7х108 мм. Магазин на пять патронов располагается за пистолетной рукоятью.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАрмейская снайперская крупнокалиберная винтовка во время демонстрационного показа образцов вооружения в рамках выставки "Интерполитех-2015"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Армейская снайперская крупнокалиберная винтовка во время демонстрационного показа образцов вооружения в рамках выставки "Интерполитех-2015"

Перезарядка оружия осуществляется вручную, с помощью продольно-скользящего поворотного затвора. В отличие от СВД и СВУ, такая схема позволяет добиться большей дальности стрельбы — энергия пороховых газов расходуется исключительно на разгон пули по каналу ствола и не "тратится" на работу автоматики. К достоинствам винтовки можно отнести большую мощность: она гарантированно пробивает любой из существующих бронежилетов. Кроме того, она очень удобна для стрельбы — АСВК снабжена встроенными сошками, а приклад оснащен специальным затыльником из пористого материала, который существенно амортизирует отдачу. К недостатку винтовки можно отнести стандартный для всего крупнокалиберного снайперского оружия большой вес — двенадцать с половиной килограммов без патронов и оптического прицела.

ОРСИС Т-5000

Винтовка Т-5000, выпускаемая оружейным заводом ОРСИС, по праву считаются среди стрелков "хирургическим инструментом". Она была разработана в 2011 году, а уже год спустя снайперы знаменитой группы "Альфа" Центра спецназначения ФСБ России с ее помощью одержали победу на международном соревновании полицейских и армейских снайперов. Характерными особенностями Т-5000 являются высочайшая точность на больших дистанциях, а также хорошая кучность стрельбы.

© Фото : Vitaly V. KuzminСнайперская винтовка ОРСИС Т-5000
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Снайперская винтовка ОРСИС Т-5000

Этого удалось добиться благодаря современным технологиям сборки, обработки деталей и их "подгонке" друг к другу. Кроме того, винтовка очень эргономична: она оснащена регулируемым прикладом, "анатомической" пистолетной рукоятью, легкой ложей из алюминиевого сплава. Каждый снайпер может "подогнать" под себя и спусковой крючок, а точнее, усилие, затрачиваемое на то, чтобы произвести выстрел.

Снайпер обеспечивает безопасность во время парада Победы на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Новую снайперскую винтовку для российской армии испытают в 2016 году
Выпускается Т-5000 в нескольких вариантах: под патроны 7,62х51 мм, 7,62х67 мм и 8,6х70 мм. Объем магазина — пять или десять патронов. Прицельная дальность — до 1650 метров, однако опытный стрелок после предварительной подготовки может результативно "стрельнуть" и дальше. Недостатки винтовки — следствие ее достоинств. Во-первых, Т-5000 очень дорогая. В гражданском варианте ее стоимость превышает 400 тысяч рублей. Во-вторых, винтовка предназначена для использования довольно редких в России патронов. Поэтому в качестве массового пехотного оружия она вряд ли сгодится, однако в спецподразделениях ее используют довольно активно. В частности, несколько Т-5000 "засветились" в Сирии, в руках бойцов Сил специальных операций.

ВССК "Выхлоп"

Винтовка снайперская специальная крупнокалиберная "Выхлоп" была разработана в начале 2000-х по заказу Центра специального назначения ФСБ и впервые представлена на выставке "Интерполитех-2005". Ее создателями из Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) удалось совместить, казалось бы, несочетаемое: крупный калибр 12,7 мм, сравнительно малые габариты (длина — 1100 мм), приемлемый вес (6,5 кг) и малошумность выстрела. Последнему способствует массивный глушитель, устанавливаемый на дульный срез винтовки.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСотрудник со снайперской крупнокалиберной бесшумной винтовкой "Выхлоп" на стенде компании "Ростех" в рамка международной выставки "Интерполитех-2015"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник со снайперской крупнокалиберной бесшумной винтовкой "Выхлоп" на стенде компании "Ростех" в рамка международной выставки "Интерполитех-2015"

ВССК предназначена для малошумного и беспламенного поражения легкобронированной и небронированной техники, а также живой силы в индивидуальных средствах защиты (в том числе и тяжелых бронежилетах) на дальности до 600 метров. Она идеально подходит для подразделений антитеррора, действующих в основном в населенных пунктах. Одна из главных особенностей "Выхлопа" — специально созданный для этой винтовки патрон СЦ-130 (12,7х55 мм). Он является дозвуковым, что в сочетании с глушителем сильно снижает шум от выстрела.

СВЛ

Семейство снайперских винтовок Лобаева (СВЛ) включает в себя более десятка стрелковых комплексов с различными тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и патронами. Наиболее часто "мелькала" в прессе СВЛК-14С "Сумрак". Именно этой винтовке принадлежит рекорд по максимальной дальности стрельбы: в 2015 году из нее удалось поразить цель на дистанции 3400 метров. СВЛК-14С выполнена в однозарядном варианте для обеспечения нужной жесткости ресивера, необходимой при сверхдальней стрельбе, а также модульности и сменности калибров. Минимум подвижных деталей — максимум точности. Для этой же цели в ложу встроено длинное алюминиевое шасси, упрочняющее конструкцию.

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Винтовка Лобаева ОВЛ-3 с оптическим прицелом NightForce 5.5-22x50 NXSСнайперская винтовка Лобаева
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Винтовка Лобаева ОВЛ-3 с оптическим прицелом NightForce 5.5-22x50 NXS
Снайперская винтовка Лобаева

Лобаевские винтовки официально стоят на вооружении ряда силовых структур России и ОАЭ. В нашей стране, в частности, их использует Служба безопасности президента Федеральной службы охраны. Высокая точность и эффективность СВЛ делает эти винтовки оружием снайперской элиты.

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