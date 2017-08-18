На Таймыре начались учения десантных кораблей Северного флота

КРАСНОЯРСК, 18 авг — РИА Новости. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" прибыл в столицу Таймыра — Дудинку для участия в межвидовых тактических учениях, сообщают власти региона.
"Большие десантные корабли Северного флота прибыли в столицу Таймыра… В составе отряда кораблей, прибывших на Таймыр — БПК "Североморск", десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", — говорится в сообщении, где отмечается также о прибытии судов обеспечения — танкера "Сергей Осипов", спасательного буксира "Памир" и килекторного судна.
После построения на пирсе дудинского морского порта под звуки бубна, с хлебом и солью экипаж "Североморска" встречали артисты ансамбля "Хейро", сотрудники таймырского дома народного творчества в национальных костюмах. Представители пяти этносов, проживающих на Таймыре, поприветствовали гостей каждый на своем языке.
Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного Флота Олег Голубев поблагодарил северян за теплый прием и отметил, что "дорога к вам была нелегка, но мы выполнили эту задачу".
Датой образования Северного флота считается 1733 год, когда был создан Архангельский военный порт. На фото: матросы большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" заряжают корабельный комплекс установки помех. 2011 год.
Из построенных в Архангельске кораблей была сформирована эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на русском Севере. На фото: большой противолодочный корабль "Североморск" во время парада в День Военно-морского флота РФ на базе Северного флота. 2014 год.
После того, как на флоте появились суда с паровым двигателем, Архангельский военный порт в 1862 году был закрыт. На фото: военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска. 2011 год.
Следующий серьезный этап формирования флота относится к концу 19 века, когда сначала был построен порт Мурман, а через три года состоялось открытие города Александровск (ныне — Полярный) в Екатерининской гавани. На фото: атомная подводная лодка Северного морского флота на причале Североморска. 2000 год.
Акватория Екатерининской гавани стала одним из районов базирования кораблей флотилии Северного Ледовитого океана, созданной 2 июля (19 июня по старому стилю) 1916 года. На фото: военнослужащий на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. 2016 год.
Флотилия Северного Ледовитого океана располагала базами в Александровске (Полярном), Романов-на-Мурмане (Мурманске), Йоканьге и Архангельске. На фото: учебная высадка десанта Северного флота с большого десантного корабля "Митрофан Москаленко" в Баренцевом море. 1994 год.
Во время Гражданской войны основная часть боевого состава флотилии была утеряна, а оставшиеся в строю корабли вошли в состав созданных Морских сил Северного моря. В мае 1922 года они были расформированы. На фото: бойцы отряда подводно-диверсионных сил во время выполнения боевой задачи в Баренцевом море. 1996 год.
Днем рождения современного Северного флота можно считать 1 июня 1933 года, когда была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Мурманске — Кольский залив. На фото: военнослужащие Северного флота играют в хоккей на роликовых коньках на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. 2016 год.
С созданием Северной военной флотилии началось строительство первой военно-морской базы в Полярном. 11 мая 1937 года флотилия была преобразована в Северный флот. На фото: матрос большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" следит за показаниями радара на капитанском мостике судна. 2011 год.
За годы Великой Отечественной войны силами Северного флота было уничтожено 628 и повреждено 237 боевых кораблей и транспортных судов противника. На фото: десант моряков Северного флота высаживается на берег, занятый немцами. 1942 год.
В сентябре 1955 года впервые в мире в Белом море был произведен старт баллистической ракеты с подводной лодки. На фото: атомная подводная лодка "Юрий Долгорукий" Северного флота на причале в городе Гаджиево Мурманской области. 2014 год.
В 1966 году отряд подводных лодок Северного флота впервые в истории совершил групповое кругосветное плавание, пройдя без единого всплытия 25 тысяч миль. На фото: моряки во время церемонии торжественных проводов тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" Северного флота, который принимал участие в учениях "Восток-2010".
Основу современного Северного флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. На фото: палубные вертолеты КА-27 выполнили плановые ночные полеты в районе Северо-восточной Атлантики. 2008 год.
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