ВКС за неделю 8 раз перехватывали самолеты-разведчики у границ России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили восемь перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, сообщается на сайте министерства обороны РФ в пятницу.

Согласно опубликованной министерством инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 16 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.

На прошлой неделе министерство сообщало о четырех вылетах для перехвата самолетов-разведчиков. Сообщалось, что иностранные самолеты провели при этом 12 разведывательных полетов у границ России.