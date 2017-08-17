Индия будет строить свои боевые корабли в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Индия в течение ближайших нескольких лет планирует начать строительство нескольких кораблей для своего флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, заявил в четверг посол Индии в РФ Панкадж Саран.

"В ближайшее несколько лет мы начнем строительство нескольких фрегатов в Калининграде для Индии, еще калининградцы помогут построить нам корабль на территории нашей страны. Это должно привести к значительному увеличению индийских инвестиций в регион", — сказал посол на встрече с врио губернатора области Антоном Алихановым.

При этом дипломат не назвал число кораблей, которые планирует построить индийская сторона, а также точные сроки реализации проекта.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде построил для ВМС Индии три корабля проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand ("Лук"). В 2012 году Индия получила два таких корабля — Teg ("Сабля") и Tarkash ("Колчан"). Всего же Россия поставила Индии две партии по три фрегата проекта 11356. Первая тройка фрегатов проекта 11356 была построена в 1999–2004 годах.