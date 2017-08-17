Росавиация сертифицировала вертолет Ми-171А2

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости/Прайм. Росавиация выдала Московскому вертолетному заводу им. М.Л. Миля (входит в "Вертолеты России") переизданный сертификат типа вертолета Ми-171А, в который включена новая модель данного вертолета – Ми-171А2, сообщило ведомство.

"Сертификация вертолета Ми-171А2 проводилась в рамках заявки на одобрение главного изменения типовой конструкции Ми-171А, ранее поданной МВЗ им М.Л. Миля в Росавиацию. Всего Росавиацией были сертифицированы 16 главных изменений типовой конструкции вертолета", — говорится в сообщении.

Переизданный сертификат удостоверяет, что вертолет транспортной категории Ми-171А2 соответствует применяемым к ним требованиям норм летной годности, а также позволит приступить к поставкам вертолетов этой модели на мировые рынки.

Среди основных изменений – увеличение взлетной массы до 13 тонн по категории А; замена состава экипажа (КВС, второй пилот и бортмеханик) на двухчленный (КВС и второй пилот); изменение конструкции фюзеляжа, стабилизатора и килевой балки; замена двигателей на модель ВК-2500ПС-03 и вспомогательной силовой установки на модель SAFIR 5K/G MI.

Ранее холдинг "Вертолеты России" договорился с авиакомпанией "ЮТэйр" о передаче двух Ми-171А2 в опытную эксплуатацию. Также "Вертолеты России" заключили с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) соглашение на поставку машин данного типа в медицинской версии. Холдинг и "Газпром" подписали соглашение о намерениях по созданию вертолетов морского предназначения типа Ми-171А2.

Средний многоцелевой вертолет Ми-171А2 — новейший представитель семейства Ми-8/17, оснащенный интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа.