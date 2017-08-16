Патрушев прокомментировал ситуацию с безопасностью железных дорог в России

РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. В системе антитеррористической защиты транспортных объектов, в том числе на железных дорогах в России выявлен ряд негативных факторов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В ходе проведения мероприятий по оценке эффективности антитеррористической защищенности объектов транспорта отмечается ряд негативных факторов", — сказал Патрушев на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Центральном федеральном округе.

"Планы обеспечения транспортной безопасности железнодорожных станций и вокзалов реализуются не в полном объеме. Снижен контроль за состоянием железнодорожных путей вследствие несовершенства нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обеспечения текущего состояния путей, а также в связи с проводимыми в ОАО "РЖД" мероприятиями по оптимизации кадровых ресурсов", — сказал Патрушев.

По его словам, не везде аттестованы силы обеспечения транспортной безопасности. Досмотровое оборудование либо не используется, либо вообще отсутствует, добавил Патрушев. Также не ведется видеонаблюдение на постах управления транспортной безопасностью. Отсутствуют ограждения, препятствующие проходу посторонних лиц, а также средства принудительной остановки транспорта, сообщил секретарь СБ.

Кроме того, не обеспечивается передача данных в автоматизированные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств. На многих объектах транспортной инфраструктуры не предусмотрено использование служебных собак для обнаружения запрещенных предметов и веществ, отметил Патрушев.

При этом контроль за устранением выявленных причин и условий, создающих угрозы, ведется слабо, добавил секретарь СБ. —0-