Путин рассказал о сокращении расходов на оборону в 2018 году

НОВО-ОГАРЕВО, 15 авг — РИА Новости. Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота, заявил президент Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым.
По его словам, нужно будет очень внимательно рассмотреть вопросы, которые возникают при подготовке основного финансового документа страны в Госдуме.
"Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым "неуказанным" категориям граждан. Прошу на это обратить внимание", — сказал Путин.
В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание о расходах федерального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. Глава правительства напомнил, что трехлетний бюджет формируется так, чтобы не только завершить госпрограмму вооружения, но и создать возможности для реализации новой программы, которая сейчас разрабатывается.