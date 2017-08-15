На судоверфи "Звезда" начинают строить сухой док, заявил Рогозин

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг – РИА Новости. На будущей судоверфи "Звезда" в Приморье начинается строительство сухого дока, где возможно будет возводить корабли неограниченного водоизмещения, сообщил во вторник вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
"Мы подходим к завершающему этапу нашего видения завода – это начало работы по сухому доку, также самому крупному в нашей стране, который позволит строить суда, корабли неограниченного водоизмещения. Прежде всего, гражданского назначения", — сказал Рогозин в ходе совещания на заводе.
По его словам, строительство "Звезды" "на постоянной основе находится в поле зрения президента РФ", Владимир Путин ежеквартально получает сообщения с места.
При этом он похвалил текущую организацию производства на заводе: "Оно не ждет того, как появятся контуры предприятия в законченном виде. Во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены".
Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и "Газпромбанка". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.