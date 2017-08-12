Евкуров вручил ключи от автомобилей победителям в танковом биатлоне

Экипаж команды армии России после финиша в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино

Экипаж команды армии России после финиша в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вручил ключи от автомобилей УАЗ "Патриот" российскому экипажу, признанному лучшим на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных игр.

Торжественная церемония закрытия соревнований проходит на подмосковном полигоне Алабино. На ней присутствуют министры обороны и начальники Генштабов стран-участниц Армейских международных игр.

На церемонии начальник Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Валерий Герасимов вручил Кубок победителя и золотые медали российской команде. Серебряные награды из рук начальника российского Генштаба получили военнослужащие Казахстана. Бронза досталась Китаю.

Затем подарки получил танковый экипаж, показавший рекордное время (19 минут 10 секунд) без единого промаха: командир танка старший сержант Александр Демьянов, наводчик-оператор сержант Илья Ишмиров и механик-водитель старший сержант Игорь Шиленин. Ключи от автомобилей УАЗ "Патриот" вручил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

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Министр обороны Азербайджана вручил командирам танковым экипажам, прошедшим в полуфинал, наручные часы.

Торжественная церемония закрытия игр завершится праздничным салютом.

По словам представителя АрМИ, на церемонии присутствуют главы военного ведомства Сербии, Азербайджана, Казахстана и Монголии Александр Вулин, Закир Гасанов, Сакен Жасузаков и Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ. Делегацию Армении возглавил начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Мовсес Акопян, Египет представил заместитель министра обороны Мохамед Фарид Хегази, Зимбабве — заместитель главы военного ведомства Энгелберт Абел Ругеже, Киргизию — первый заместитель начальника Генштаба Кубанычбек Орозматов, Таджикистан — заместитель главы военного ведомства Абдулхошим Даврон Гуломзода, КНР — начальник Главного штаба Народно-освободительной армии Чженли Лю.