В подмосковном парке "Патриот" начался воздушный парад в честь Дня ВКС

КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Грандиозный воздушный парад, посвященный Дню Воздушно-космических сил (ВКС) России, начался в эти минуты в небе над подмосковным парком "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.
На земле фестиваль авиации открыла историческая реконструкция, посвященная истории зарождения отечественной авиации. Парад в небе начался с пролета воздушного построения "Тактическое крыло", сформированного из десяти боевых самолетов: четырех Су-34, двух Су-30СМ и четырех Су-35. Ими управляют лучшие летчики Липецкого авиацентра, в том числе из пилотажной группы "Соколы России".
Следом за современными истребителями следуют четыре вертолета с флагами видов и родов Вооруженных сил России. Они уступают небо восстановленным самолетам времен Первой и Второй мировых войн. Над "Патриотом" впервые в одном строю проследуют "Фарман" и "Пайпер-Каб", "Дуглас ДС-3" и По-2, штурмовик Ил-2 и истребитель МиГ-3. Вместе с ними пролетят учебно-тренировочные самолеты Як-18, Як-30, Як-52 и МиГ-15УТИ, знаменитый Ан-2, а также современные учебные машины — СР-10 с обратной стреловидностью крыла и звено Як-130.
В числе новинок парада — самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП "Порубщик". Внушительным составом представлено на параде конструкторское бюро Антонова: Ан-26, Ан-12, Ан-72, Ан-148 и Ан-124. За тремя военно-транспортными Ил-76 проследует "летающий радар" А-50.
Празднование Дня ВКС
Фестиваль авиации будет идти 2,5 часа, за это время над "Патриотом" пролетят более 150 воздушных судов, включая все боевые и транспортные вертолеты и боевые самолеты, стоящие на вооружении ВКС России. В частности, можно будет увидеть стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние Ту-22М3, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 под управлением лучших экипажей Торжокского авиацентра. Два истребителя пятого поколения Су-57, до недавнего времени известные как ПАК ФА, покажут воздушный бой. В общем строю пролетит и новый легкий истребитель МиГ-35, еще не принятый на вооружение.
Кульминацией воздушного праздника станут выступления пилотажных групп "Стрижи", "Русские витязи" и "Соколы России", после чего шестерка штурмовиков Су-25 раскрасит небо над "Патриотом" в цвета российского флага.
Всего для вылетов задействовано более 10 аэродромов по всей России. Например, Су-57 взлетают с аэродрома ЛИИ им. Громова в Раменском, а вертолеты — из Клина на севере Московской области.
Военно-воздушные силы России 12 августа отмечают 105-летие. Их правопреемником с 2015 года является новый вид Вооруженных сил России — Воздушно-космические силы.
Военно-воздушные силы России призваны обеспечить отражение возможной агрессии и защиту от ударов с воздуха объектов государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, а также важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны. На фото: многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, принадлежащий к поколению 4++.
ВВС России могут использоваться для обеспечения боевых действий других родов войск и поражения объектов и сил противника обычными и ядерными видами вооружений. На фото: модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ ВКС РФ, оснащенный крылатыми ракетами Х-101, во время выполнения задач в небе над Сирией.
Военно-воздушные силы с августа 2015 года входят в состав Воздушно-космических сил России. На фото: десантирование с тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016".
Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М, предназначенный для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов.
Усовершенствованные штурмовики Су-25СМ3 с бронированным покрытием использовались в составе смешанной авиагруппы ВКС России в Сирии.
Глубоко модернизированный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 поколения 4++ с двигателем увеличенной мощности и поворотным вектором тяги. Эти машины обладают передовой информационно-управляющей системой, а также радиолокационной станцией с большой дальностью обнаружения нескольких воздушных целей.
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Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" предназначен для транспортировки личного состава и грузов внутри кабины и на внешней подвеске как днем, так и в ночное время. Особенность вертолета - усиленная бронезащита. На Ми-8АМТШ можно установить комплекс управляемого вооружения.
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Ударный вертолет Ми-28НМ является модернизированной версией "Ночного охотника". В числе главных преимуществ этой машины - маневренность и повышенная огневая мощь. Это всепогодный и всесуточный вертолет, его навигационный комплекс, новая оптика и система управления позволяют осуществлять "слепую" посадку. Кроме того, вертолет отличается минимально возможной заметностью для наземных средств ПВО.
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Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Модернизированные модели истребителей получили новую систему управления вооружением и бортовую радиолокационную станцию, способную обнаруживать до десяти воздушных целей на расстоянии до 320 километров.
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Многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29 состоят на вооружении ВВС с начала 1980-х годов. Модернизированные варианты МиГ-29СМТ имеют принципиально новый комплекс бортового оборудования, расширенную номенклатуру вооружения и увеличенную дальность полета.
Истребитель поколения 4+ Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях, а также при применении активных и пассивных помех. Эти самолеты обеспечивают контроль воздушного пространства, блокирование аэродромов противника, их можно использовать при завоевании господства в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных и надводных целей.
Первый в истории серийный многомоторный бомбардировщик "Илья Муромец" выпускался на Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1914—1919 годов. Под этим названием производились несколько серий четырехмоторных цельнодеревянных бипланов, которые оснащались различным вооружением. Данный экземпляр находится в Музее Военно-воздушных сил в Монино.
Одномоторный самолет Як-9 был самым массовым истребителем советских ВВС периода Великой Отечественной войны. Бомбардировщик производился с октября 1942 по декабрь 1948 года. Данный экземпляр находится на постоянной экспозиции, посвященной авиаполку "Нормандия-Неман", в музее авиации и космонавтики в Ле Бурже.
Многоцелевой ударный вертолет Ми-24 "Крокодил" выпускается с 1971 года. Он активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах. На данный момент на вооружении в России стоят 178 таких вертолетов разной модификации.
Сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 входят в состав Дальней авиации России. В январе 2017 года шесть Ту-22М3 нанесли бомбовые авиаудары по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. На базе Ту-22М3 прорабатывается проект создания авиационно-космической системы для вывода на орбиту малых спутников весом до 300 килограмм.