В подмосковном парке "Патриот" начался воздушный парад в честь Дня ВКС

КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Грандиозный воздушный парад, посвященный Дню Воздушно-космических сил (ВКС) России, начался в эти минуты в небе над подмосковным парком "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.

На земле фестиваль авиации открыла историческая реконструкция, посвященная истории зарождения отечественной авиации. Парад в небе начался с пролета воздушного построения "Тактическое крыло", сформированного из десяти боевых самолетов: четырех Су-34, двух Су-30СМ и четырех Су-35. Ими управляют лучшие летчики Липецкого авиацентра, в том числе из пилотажной группы "Соколы России".

Следом за современными истребителями следуют четыре вертолета с флагами видов и родов Вооруженных сил России. Они уступают небо восстановленным самолетам времен Первой и Второй мировых войн. Над "Патриотом" впервые в одном строю проследуют "Фарман" и "Пайпер-Каб", "Дуглас ДС-3" и По-2, штурмовик Ил-2 и истребитель МиГ-3. Вместе с ними пролетят учебно-тренировочные самолеты Як-18, Як-30, Як-52 и МиГ-15УТИ, знаменитый Ан-2, а также современные учебные машины — СР-10 с обратной стреловидностью крыла и звено Як-130.

В числе новинок парада — самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП "Порубщик". Внушительным составом представлено на параде конструкторское бюро Антонова: Ан-26, Ан-12, Ан-72, Ан-148 и Ан-124. За тремя военно-транспортными Ил-76 проследует "летающий радар" А-50.

Празднование Дня ВКС

Фестиваль авиации будет идти 2,5 часа, за это время над "Патриотом" пролетят более 150 воздушных судов, включая все боевые и транспортные вертолеты и боевые самолеты, стоящие на вооружении ВКС России. В частности, можно будет увидеть стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние Ту-22М3, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 под управлением лучших экипажей Торжокского авиацентра. Два истребителя пятого поколения Су-57, до недавнего времени известные как ПАК ФА, покажут воздушный бой. В общем строю пролетит и новый легкий истребитель МиГ-35, еще не принятый на вооружение.

Кульминацией воздушного праздника станут выступления пилотажных групп "Стрижи", "Русские витязи" и "Соколы России", после чего шестерка штурмовиков Су-25 раскрасит небо над "Патриотом" в цвета российского флага.

Всего для вылетов задействовано более 10 аэродромов по всей России. Например, Су-57 взлетают с аэродрома ЛИИ им. Громова в Раменском, а вертолеты — из Клина на севере Московской области.

Военно-воздушные силы России 12 августа отмечают 105-летие. Их правопреемником с 2015 года является новый вид Вооруженных сил России — Воздушно-космические силы.