На Балтийском флоте почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 17-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск", прошли на Балтийском флоте, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Сегодня на Балтийском флоте прошли памятные мероприятия, посвященные 17-летней годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск". На кораблях и в частях были приспущены флаги, проведены митинги, посвященные памяти подводников, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков", — сказал Мартов.

По его словам, в Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале Военно-морской академии, пять выпускников которого проходили службу на подводной лодке "Курск" и погибли при исполнении воинского долга. В память о погибших подводниках в военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами офицеров – выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море, — капитана 3 ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.

Как рассказал Мартов, отдать дань памяти морякам пришли представители командования Балтийским флотом, филиала, а также родственники и друзья погибших подводников.

"Участники митинга возложили цветы к мемориальным плитам выпускников института. Отдавая воинские почести погибшим героям, личный состав военно-морского института торжественным маршем прошел перед мемориалом подводникам. В часовне, расположенной на территории военно-морского учебного заведения, представители Русской православной церкви провели поминальную литию", — добавил представитель Балтфлота.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений СФ. Все 118 членов экипажа погибли.