На Тихоокеанском флоте почтили память погибшего экипажа подлодки "Курск"

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Память военных моряков, погибших на атомной подводной лодке "Курск", почтили на Тихоокеанском флоте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"На кораблях в память о трагедии в Баренцевом море были приспущены Андреевские флаги, проведены митинги, посвященные этой скорбной дате, личный состав флота почтил минутой молчания память погибших моряков. Ровно в полдень по местному времени на кораблях Камчатского объединения подводных лодок были приспущены Андреевские флаги, над бухтой пронеслись тревожные звуки корабельных сирен. Прошли траурные митинги", — сообщил Матвеев.

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени адмирала Макарова к мемориалу "Выпускникам училища" и к памятным доскам, на которых увековечены имена выпускников этого учебного заведения, погибших на "Курске", были возложены цветы и венки.

В главном храме Приморского края – Свято-Никольском кафедральном соборе прошла памятная литургия, в которой приняли участие военнослужащие Владивостокского гарнизона.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" под командованием капитана первого ранга Геннадия Лячина затонул в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа и прикомандированные специалисты, находившиеся на борту, погибли.