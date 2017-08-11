США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Меченая территория. Для кого ВМС США строят военные объекты на Украине

20:1011.08.2017
04252
© РИА Новости / Денис ПетровПерейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea BreezeУкраинско-американские военные учения Sea Breeze
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 августа — РИА Новости, Андрей Станавов. Американские инженерные войска начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Там же планируется построить помещение для техобслуживания лодок и контрольно-пропускные пункты по периметру. Для безопасности американцы обнесут базу специальным ограждением, за которое готовы заплатить от 250 до 500 тысяч долларов — такие цифры приведены в заявке, размещенной на сайте госзакупок США. Стоимость "забора" наводит на мысли, что у Вашингтона либо есть основания беспокоиться за сохранность своего военного имущества на украинской территории, либо имеются серьезные планы по дальнейшей реконструкции базы и использованию ее в собственных целях. О том, что стоит за активностью американских военных строителей на Украине, и может ли модернизированная база в будущем представлять угрозу для России — в материале РИА Новости.

Флагман Военно-морских сил Украины фрегат Гетман Сагайдачный
© Фото : Public domain
Политолог об инциденте с флагманом ВМС Украины: "попахивает" кражей денег

Адмирал без флота

Как утверждают сами американцы, операционный центр ВМС нужен для управления украинским флотом и решения оперативных задач, в том числе для поддержания связи с кораблями в море. Отмечается, что он будет играть важную роль в ходе будущих военных учений на Украине.
"Это улучшит обороноспособность и инфраструктуру принимающей страны, а также укрепит отношения и увеличит возможности двусторонней подготовки", — заявил лейтенант ВМС США Джейсон Макги, который возглавил строительство.

Новый фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Черноморский флот за три года получил более 50 новейших кораблей
На первый взгляд, управление флотом — вполне логичная и важная миссия, если только не брать во внимание факт, что флота у Украины практически не осталось. И это при том, что в 1994 году при разделе советского Черноморского флота ей досталось 175 кораблей, 12 самолетов, 30 вертолетов и 227 береговых объектов. Все эти годы численность флота "незалежной" стремительно сокращалась, и отнюдь не в боях, а по другим, гораздо менее героическим причинам. В период "Крымской весны" 2014 года шесть боевых кораблей и 25 вспомогательных судов добровольно перешли в Россию. После чего украинские ВМС располагали тремя кораблями, пятью катерами, одним тральщиком (около тридцати вспомогательных судов к боевому составу не относятся). В начале 2017 года украинский президент Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера "Украина" с целью продажи.

Украинские военные моряки в Одессе. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
Украина собирается пополнить флот списанными кораблями НАТО
— Украинский флот существует только на бумаге, — рассказал РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — У них есть фрегат "Гетман Сагайдачный", корвет "Винница" в непонятном состоянии, тральщик, десантный корабль, а все остальное — это катера и лодки. Получается, флота нет, а оперативный центр для него строится. Тогда вывод один: это делается исключительно для того, чтобы закрепить американскую военную инфраструктуру на территории Украины.

Эксперт уверен, что США не ставят себе целью построить в Очакове крупную военно-морскую базу, а хотят лишь "воткнуть флаг" и создать одну из опорных точек для  закрепления присутствия в регионе. "Мы можем ожидать, что это получит дальнейшее развитие. Американцы будут создавать на Украине такие приграничные инфраструктуры, которые вроде как предназначены для украинских нужд, но на самом деле — исключительно для нужд США", — считает Иван Коновалов.

Стратегический плацдарм

Адмирал Игорь Касатонов, который ранее командовал российским Черноморским флотом, видит в строительстве базы в Очакове реальную угрозу для России. По его мнению, американцы — отличные стратеги и неслучайно выбрали именно это место.

Военнослужащие США на военных учениях Sea Breeze
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
"Пускают корни". США построят базу ВМС на Украине
— Очаков — удобное во всех отношениях место для размещения любого рода сил, — заявил адмирал РИА Новости. — С военно-стратегической точки зрения его можно оценить как передовой пункт для наблюдения за группировкой наших сил в Крыму. Это очень серьезная военно-политическая акция, направленная в первую очередь против России. Касатонов подчеркнул, что худшим для России сценарием будет, если США станут использовать украинскую базу в Очакове как пункт базирования морского компонента глобальной системы противоракетной обороны. — Он может быть направлен не только против наших стратегических ракет, но и против наших береговых ракетных комплексов, таких как "Бастион" или "Бал", — отметил адмирал.

"Дружеская" эксплуатация

Однако другой эксперт, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, настроен более оптимистично: он считает, что США не смогут незаметно для России разместить в Очакове более-менее значительные технические средства для разведки и контроля или вооружения.
"Безусловно, американцы могут рассматривать эту базу как стратегический объект. Но в краткосрочной перспективе операционный центр навряд ли будет представлять угрозу российскому флоту. Даже в случае размещения там какого-нибудь спецназа угроза будет незначительной", — сказал Храмчихин.

Церемония закладки фундамента оперативного центра ВМС США на военно-морской базе в Очакове
© Фото : Public domain
Мнение: строительство центра ВМС США на Украине – политическое преступление
Впрочем, все без исключения опрошенные РИА Новости военные эксперты сходятся в одном: военнослужащие ВСУ на "своей" новой базе будут выполнять только вспомогательные функции — охрану, уборку и прочее, поскольку американцы не доверят им ничего более важного.

Необходимо отметить, что США строят на Украине не только базу ВМС. На сайте госзакупок США была недавно размещена заявка на реконструкцию одного из зданий Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского в Одессе. В нем планируется создать Центр психологической поддержки.
На сайте университета сообщается, что в июле у них в гостях был экипаж американского ракетного крейсера USS Hue City — моряки все осмотрели, поиграли со студентами в настольный теннис и ушли с "подарунками". Очевидно, ВМС США пришли на Украину не только за этим — с истинно американским прагматизмом они последовательно закрепляются на ее территории для того, чтобы решать свои вполне ясные и приземленные геополитические задачи.  

© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston JonesЭкипаж корабля ВМС США USS Hue City. 10 июля 2017
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones
Экипаж корабля ВМС США USS Hue City. 10 июля 2017
Комментировать
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена