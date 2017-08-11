Меченая территория. Для кого ВМС США строят военные объекты на Украине

МОСКВА, 11 августа — РИА Новости, Андрей Станавов. Американские инженерные войска начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Там же планируется построить помещение для техобслуживания лодок и контрольно-пропускные пункты по периметру. Для безопасности американцы обнесут базу специальным ограждением, за которое готовы заплатить от 250 до 500 тысяч долларов — такие цифры приведены в заявке, размещенной на сайте госзакупок США. Стоимость "забора" наводит на мысли, что у Вашингтона либо есть основания беспокоиться за сохранность своего военного имущества на украинской территории, либо имеются серьезные планы по дальнейшей реконструкции базы и использованию ее в собственных целях. О том, что стоит за активностью американских военных строителей на Украине, и может ли модернизированная база в будущем представлять угрозу для России — в материале РИА Новости.

Адмирал без флота

Как утверждают сами американцы, операционный центр ВМС нужен для управления украинским флотом и решения оперативных задач, в том числе для поддержания связи с кораблями в море. Отмечается, что он будет играть важную роль в ходе будущих военных учений на Украине.

"Это улучшит обороноспособность и инфраструктуру принимающей страны, а также укрепит отношения и увеличит возможности двусторонней подготовки", — заявил лейтенант ВМС США Джейсон Макги, который возглавил строительство.

На первый взгляд, управление флотом — вполне логичная и важная миссия, если только не брать во внимание факт, что флота у Украины практически не осталось. И это при том, что в 1994 году при разделе советского Черноморского флота ей досталось 175 кораблей, 12 самолетов, 30 вертолетов и 227 береговых объектов. Все эти годы численность флота "незалежной" стремительно сокращалась, и отнюдь не в боях, а по другим, гораздо менее героическим причинам. В период "Крымской весны" 2014 года шесть боевых кораблей и 25 вспомогательных судов добровольно перешли в Россию. После чего украинские ВМС располагали тремя кораблями, пятью катерами, одним тральщиком (около тридцати вспомогательных судов к боевому составу не относятся). В начале 2017 года украинский президент Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера "Украина" с целью продажи.

— Украинский флот существует только на бумаге, — рассказал РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — У них есть фрегат "Гетман Сагайдачный", корвет "Винница" в непонятном состоянии, тральщик, десантный корабль, а все остальное — это катера и лодки. Получается, флота нет, а оперативный центр для него строится. Тогда вывод один: это делается исключительно для того, чтобы закрепить американскую военную инфраструктуру на территории Украины.

Эксперт уверен, что США не ставят себе целью построить в Очакове крупную военно-морскую базу, а хотят лишь "воткнуть флаг" и создать одну из опорных точек для закрепления присутствия в регионе. "Мы можем ожидать, что это получит дальнейшее развитие. Американцы будут создавать на Украине такие приграничные инфраструктуры, которые вроде как предназначены для украинских нужд, но на самом деле — исключительно для нужд США", — считает Иван Коновалов.

Стратегический плацдарм

Адмирал Игорь Касатонов, который ранее командовал российским Черноморским флотом, видит в строительстве базы в Очакове реальную угрозу для России. По его мнению, американцы — отличные стратеги и неслучайно выбрали именно это место.

"Дружеская" эксплуатация

— Очаков — удобное во всех отношениях место для размещения любого рода сил, — заявил адмирал РИА Новости. — С военно-стратегической точки зрения его можно оценить как передовой пункт для наблюдения за группировкой наших сил в Крыму. Это очень серьезная военно-политическая акция, направленная в первую очередь против России. Касатонов подчеркнул, что худшим для России сценарием будет, если США станут использовать украинскую базу в Очакове как пункт базирования морского компонента глобальной системы противоракетной обороны. — Он может быть направлен не только против наших стратегических ракет, но и против наших береговых ракетных комплексов, таких как "Бастион" или "Бал", — отметил адмирал.

Однако другой эксперт, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, настроен более оптимистично: он считает, что США не смогут незаметно для России разместить в Очакове более-менее значительные технические средства для разведки и контроля или вооружения.

"Безусловно, американцы могут рассматривать эту базу как стратегический объект. Но в краткосрочной перспективе операционный центр навряд ли будет представлять угрозу российскому флоту. Даже в случае размещения там какого-нибудь спецназа угроза будет незначительной", — сказал Храмчихин.

Впрочем, все без исключения опрошенные РИА Новости военные эксперты сходятся в одном: военнослужащие ВСУ на "своей" новой базе будут выполнять только вспомогательные функции — охрану, уборку и прочее, поскольку американцы не доверят им ничего более важного.

Необходимо отметить, что США строят на Украине не только базу ВМС. На сайте госзакупок США была недавно размещена заявка на реконструкцию одного из зданий Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского в Одессе. В нем планируется создать Центр психологической поддержки.

На сайте университета сообщается, что в июле у них в гостях был экипаж американского ракетного крейсера USS Hue City — моряки все осмотрели, поиграли со студентами в настольный теннис и ушли с "подарунками". Очевидно, ВМС США пришли на Украину не только за этим — с истинно американским прагматизмом они последовательно закрепляются на ее территории для того, чтобы решать свои вполне ясные и приземленные геополитические задачи.