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В РФ планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году

11:0011.08.2017
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© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море. Архивное фотоПодлодка проект 677 Лада в Баренцевом море. Архивное фото
© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) рассчитывает, что контракты на строительство еще двух неатомных подводных лодок проекта 677 ("Лада") будут заключены в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. В различной степени строительства находятся еще две подводные лодки этого проекта — "Кронштадт" и "Великие Луки".

"Мы ждем, что третий и четвертый (корабли — ред.) появятся в программе ГПВ (госпрограмма вооружений — ред.), и в следующем году мы сможем заключить контракты на эти две подводные лодки", — сообщил Бузаков.

По его словам, после того, как "Адмиралтейские верфи" завершат строительство серии подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, основным проектом для пополнения неатомного подводного флота России будет проект 677.

"Думаю, закончатся споры, каким должен быть двигатель. Либо это будет дизель-электрическая установка, либо ВНЭУ (воздухонезависимая энергетическая установка), при условии, что эта установка уже пройдет испытания. Только после этого флотом и министерством обороны будет принято решение о строительстве следующих лодок. Пока все в процессе, наш проектант ЦКБ МТ "Рубин" трудится в этом направлении", — сказал руководитель предприятия.

Бузаков также отметил, что испытание воздухонезависимой энергоустановки не будет проводиться на подводных лодках "Кронштадт" и "Великие Луки", а также на следующих двух кораблях. "Они точно будут без ВНЭУ. Возможно, ее испытание пройдет на каком-то из последующих кораблей этого проекта", — добавил он.

На сегодняшний день подводные лодки проекта 677 являются самыми современными неатомными подводными кораблями. Длина подводной лодки составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел, количество торпедных аппаратов — 6 единиц. Проектант подводной лодки проекта "Лада" — ЦКБ "Рубин".

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки — увеличение скрытности подводной лодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. Воздухонезависимая энергетическая установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Чтобы не возить водород высокой чистоты на борту подлодки, в установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива.

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