Первый патрульный корабль ледового класса спустят на воду в 2019 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. "Адмиралтейские верфи" спустят на воду первый многофункциональный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 для ВМФ РФ в 2019 году, передадут заказчику в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

"Мы заложили "Иван Папанин" в апреле. Строительство идет полным ходом на открытом наклонном стапеле. В 2019 году мы его спустим на воду и передадим заказчику в 2020 году", — сказал он.

Бузаков также сообщил, что закладка следующего корабля этого проекта — "Николай Зубов" — вероятно состоится в 2019 году, срок сдачи — 2022 год.

"Патрульные корабли проекта 23550 многофункциональны: охрана, конвоирование, буксировка, перевозка специальных грузов и, конечно, патрульные функции. На корабле будет установлено соответствующее вооружение. Водоизмещение патрульного корабля "Иван Папанин" составляет 8,5 тысячи тонн, таких боевых кораблей, которые способны ходить во льдах высотой до двух метров, пока нет. Поэтому мы надеемся, что доверие заказчика будет завоевано, и нам еще закажут корабли этого направления", — сказал он.

Контракт на строительство серии из двух патрульных кораблей был подписан 25 апреля 2016 года.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 "Иван Папанин", спроектированный конструкторским бюро "Алмаз", будет способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метров. Он будет иметь водоизмещение около 8,5 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину — около 20 метров, скорость — около 16 узлов. Корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Вооружение корабля: автоматическая артиллерийская установка АК-176МА, вертолетная площадка и вертолетный ангар для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, два скоростных боевых катера типа "Раптор".