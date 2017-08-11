Системы ПВО в РФ находятся в повышенной боеготовности из-за ситуации с КНДР

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Системы ПВО РФ на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР, принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности Дальневосточного региона, заявил РИА Новости сенатор Виктор Озеров, которые ранее возглавлял комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе", — сказал он.

По словам Озерова, системы ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии постоянной повышенной боеготовности. "Мы отслеживаем все происходящее вокруг Северной Кореи, зоны возможных пусков (ракет Северной Кореи) находятся под повышенным вниманием", — сказал сенатор.

Он отметил, что в числе задач российских систем ПВО на Дальнем Востоке входит обеспечение безопасности территории РФ на случай не только неверно заложенных координат северокорейских ракет, поскольку "вероятность ошибки здесь достаточно высока".

"У ПВО на Дальнем Востоке есть и более серьезные задачи, нежели ракеты Северной Кореи. Силы ПВО, ядерного сдерживания позволяют удерживать американцев от более решительных шагов (в отношении Северной Кореи)", — заявил Озеров.

Подробнее о ракетной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>