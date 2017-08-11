Военные медики исследуют пробы воды в пострадавшем от паводка Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Подвижные санитарно-эпидемиологические группы Восточного военного округа проводят забор и анализ проб воды в пострадавшем от паводка Приморье, сообщает пресс-служба ВВО.

"В зоне действия ЧС, вызванной паводком… проводят ежедневный мониторинг состояния воды в водопроводной системе военных городков и в источниках водопроводной воды в населенных пунктах вблизи воинских частей Уссурийского гарнизона. Все взятые пробы не выявили отклонений от нормы, состояние воды оценивается как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Сейчас проводятся лабораторные исследования проб воды, взятых в более чем 10 воинских частях и военных городках.

Также военные эпидемиологи оказывают практическую и методическую помощь командованию соединений и воинских частей округа в Приморском крае. В Уссурийске в составе медицинского взвода в состоянии готовности находятся более 20 специалистов медслужбы и две врачебно-сестринские бригады.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.