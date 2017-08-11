МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Число налетов среди летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ возросло: к настоящему моменту в среднем каждый летчик налетал 60 часов, молодой состав — от 75 до 120 часов, сообщил главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Значительно возросла интенсивность летной подготовки. Уже сегодня средний налет на одного летчика составляет 60 часов, а ведь до конца учебного года еще далеко. Много внимания уделяем подготовке молодого летного состава. Их средний налет составляет 75 часов, а у некоторых – уже и более 120", — сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда".

Он пояснил, что это связано с количеством масштабных учений, прошедших в этом году, в которых были задействованы военнослужащие ВКС РФ. Бондарев также отметил, что увеличилось число совместных и двусторонних учений.

"Столь высокая интенсивность учебного процесса обеспечила надлежащий уровень подготовки соединений и воинских частей. Как следствие – у нас не было срывов при выполнении боевых задач", — добавил он.

Ранее Бондарев сообщал, что летчики ВКС в 2016 году году налетали всего около 340 тысяч часов. Налет на одного летчика составил не менее 120 часов.