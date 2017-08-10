Опубликовано видео пролета российского самолета над Белым домом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео пролета российского самолета Ту-154 над американским Капитолием и Белым домом.

В Пентагоне заявили, что полет Ту-154 проводился в рамках Договора по открытому небу. В ведомстве добавили, что российские наблюдатели за 72 часа направили необходимый запрос, а на борту Ту-154 находился представитель ВВС США.

В российском Минобороны отметили, что группа инспекторов 7-12 августа выполняет наблюдательные полеты над США на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 при максимальной дальности в 4,9 тысячи километров.