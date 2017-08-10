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Безопасность

Комплексы С-400 передислоцируют из Крыма в Астраханскую область для учений

09:4210.08.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фотоЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны, дислоцированное в Крыму, перебросит в ходе тактических учений зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на полигон Ашулук в Астраханской области, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В ходе проведения учений соединение ПВО совершит передислокацию подразделений и боевой техники смешанным способом, в том числе с использованием железнодорожного транспорта и самолетами военно-транспортной авиации на расстояние около 1,5 тысячи километров на полигон Ашулук в Астраханской области", — сказал он.

Начало боевого дежурства С-400 "Триумф" в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛичный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.Офицер координирует выдвижение систем С-400 Триумф на позиции
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДля гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.Выставка образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Для гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТоржественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.Церемония освящения вооружения зенитного ракетного полка Южного военного округа (ЮВО)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкБоевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.
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По его словам, в учениях принимают участие более 500 военных и задействованы более 150 единиц вооружения и техники, в том числе комплексы ПВО С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", а также техника связи.

Зенитчикам предстоит отразить массированный воздушный удар условного противника в полевых условиях на незнакомой местности. Имитировать воздушные цели будут истребители и штурмовики смешанной авиационной дивизии четвертой армии ВВС и ПВО.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"
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