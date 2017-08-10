Российские летчики заняли первое место на соревновании "Авиадартс"

ЧАНЧУНЬ (Китай), 10 авг — РИА Новости. Команда российских военных летчиков заняла первое место в международных соревнованиях "Авиадартс-2017", сообщил журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Наша команда заняла первое место в конкурсе. Борьба была напряженной, китайские пилоты отлично себя показали, но нашим летчикам равных нет", — сказал Бондарев.

По его словам, в общекомандном зачете число призовых мест у китайской сборной получилось такое же, как и у российской, поэтому на церемонии закрытия конкурса кубок победителя "Авиадартса" вручили капитанам обеих команд — российской и китайской.

"Этот конкурс объединил всех нас. От этих соревнований мы возьмем все самое лучшее, что необходимо для поступательного развития Воздушно-космических сил", — подчеркнул Бондарев.

Третьи места на конкурсе заняли два экипажа армейской авиации (Ми-35 и Ми-8АМТШ), экипаж разведчика Су-24МР Южного военного округа и липецкого штурмовика Су-25.

Вторые места заняли летчики Су-34 из Южного военного округа, Су-24МР из Западного военного округа, вертолета Ка-52 из Восточного округа и экипаж стратегического бомбардировщика Ту-22М3 с авиабазы Белая в Иркутской области.

Победителями конкурса "Авиадартс" стали два экипажа из Липецка на Су-25 и Су-35, вертолетчики из Восточного военного округа на Ми-8АМТШ и летчики военно-транспортной авиации из Пскова на Ил-76.

Церемония закрытия "Авиадартса" проходит в эти минуты на аэродроме Дафаншень в Китае. После награждения всех победителей состоится авиашоу с участием трех пилотажных групп Китая — "Первое августа", "Красный орел" и "Небесные крылья".