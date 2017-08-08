Подводная лодка "Краснодар" с ракетами "Калибр" прибудет в Севастополь

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подводная лодка проекта 636 "Варшавянка" Б-265 "Краснодар" прибудет в Севастополь в среду 9 августа, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны РФ.

"Краснодар" станет четвертой по счету подлодкой проекта 636 "Варшавянка", вошедшей в состав Черноморского флота. На вооружении "Краснодар" имеет 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра с автоматическим заряжанием, 18 торпед, 24 мины, 4 ракеты "Калибр", ПЗРК "Стрела-3" или "Игла", 8 ракет.

"Встреча четвертой подводной лодки проекта 636 "Варшавянка" Б-265 "Краснодар" в Севастополе запланирована на 9 августа", — сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в мае она начала межфлотский переход из Балтики на Черное море. С мая по август выполняла задачи в составе группировки ВМФ в Средиземном море. Тридцать первого мая подлодка нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористической группировки ИГ* к востоку от Пальмиры.

Субмарина была спущена на воду в апреле 2015 года. Подлодки проекта 636 "Варшавянка" считаются одними из самых бесшумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС, а потому они могут оставаться невидимыми для противника.

* Террористическая организация, запрещенная в России