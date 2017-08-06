Российская команда выиграла конкурс АрМИ-2017 "Безопасный маршрут"

ТЮМЕНЬ, 6 авг – РИА Новости. Финал конкурса "Безопасный маршрут" в рамках Армейских международных игр состоялся на полигоне в Тюменской области, победителем стала команда Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Первое место у команды России, второе завоевали военнослужащие из Белоруссии, бронза досталась Узбекистану", — отметили в ЦВО.

Команды Армении, Белоруссии, России и Узбекистана соревновались в поиске, уничтожении противотанковых мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники. На полосе препятствий было заложено около 6 тысяч метров электровзрывных сетей, более 250 имитационных, сигнальных и взрыво-зажигательных зарядов, чтобы условия военного состязания были приближены к боевым. Соревнования начались с условного авиаудара фронтовых бомбардировщиков Су-24 и пары транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.